दीपावली पर बाजारों में मिलने वाले चमचमाते चीनी के भालू, घोड़ा, हाथी जैसे खिलौने खो रहे हैं अपनी पहचान

दिवाली पर मिलने वाले चीनीं के खिलौने हाथी, घोड़ा, चिड़िया, का चलन हुआ कम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सैकड़ों साल पुरानी है यह परंपरा: दरअसल चीनी के खिलौने की यह परंपरा आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती है. इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि पहले मिठाइयों की रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती थी और मिठाइयां खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी. लड्डू, पेड़े, बर्फी, रसगुल्ला यहीं तक मिठाइयां सीमित थी. लेकिन गांव देहात में यह भी मिठाइयां बहुत मुश्किल से मिलती थी. उस वक्त दीपावली के त्योहार में मिठाइयां चढ़ाने की जगह चीनी से तैयार होने वाले खिलौने गांव देहात में बनवाए जाते थे.

वाराणसी: चीनी के खिलौने सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आज के मॉडर्न समय में यह गुम हो रही परंपरा अब शायद ही कहीं दुकानों पर दिखाई दे. पहले मिलने वाले चीनी के खिलौने जो दीपावली पर बच्चों की शान हुआ करते थे. आज ये बाजारों में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं. धीरे-धीरे इनका चलन खत्म हो रहा है. चीनी से तैयार होने वाले अलग-अलग डिजाइन के खिलौने हो या खास चीनी का करवा जिसे पूजा में चढाने के बाद प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है, तो जानिए इस स्पेशल करवे के साथ चीनी के खिलौने की खास कहानी.

इन खिलौनों को बनाना बेहद आसान: इनको बनाना बेहद आसान था. चीनी को पिघला कर सांचो में डालकर इन्हें अलग-अलग डिजाइन में बनाया जाता था. जिसे हर उम्र के लोग और बच्चे ज्यादा पसंद करते थे, तभी से यह परंपरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों समेत फैजाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और पूर्वी यूपी सहित कई जिलों में निभाई जाती रही लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया लोग शुगर से बनने वाली इस खास मिठाइयों को भूलते गए. अब हालात यह हैं कि ये सिर्फ नाम के लिए ही तैयार होती हैं और कुछ जिलों में ही बनाई जाती हैं.

चीनीं के खिलौने (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं कारोबारी: वहीं इस कारोबार को लगभग 7-8 पीढ़ियों से करने वाले पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी के कारोबारी का कहना है कि हम इस चीनी मिट्टी के खिलौने को बनाने का काम कई पीढियों से कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी डिमांड बहुत कम हो गई है. अब इन्हें कोई लेना नहीं चाहता पूरी मंडी में सिर्फ 2 या 3 दुकानदार हैं जो इसका कारोबार करते हैं. जिसमें इसके अलग-अलग तरह के रेंज बनाए जाते हैं.

चीनीं के खिलौने मटका और करवा शेप में (Photo Credit; ETV Bharat)

करवा चौथ के मौके पर चीनी से बने करवों का आज भी चलन है. महिलाएं इसको गौरा माता को चढ़ाने के साथ ही अपना व्रत तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं और इसे खाती हैं, जबकि दिवाली के मौके पर भालू, हाथी, घोड़ा, ऊंट और मंदिर के डिजाइन के चीनी के खिलौने तैयार होते हैं, जिनको दिवाली की पूजा में रखा जाता है और भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को मीठे और पंचमेवा के साथ झोली में देती हैं.

चीनीं के करवे (Photo Credit; ETV Bharat)

मैन्युफैक्चर का कहना है कि अभी ये काम बनारस के आउटर इलाके में कुछ जगहों पर होता है. डिमांड बहुत ज्यादा न होने की वजह से लिमिटेड ऑर्डर ही तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि आज भी यह प्रोडक्ट 90 से 100 रुपये किलो बिकता है. धीरे-धीरे यह कारोबार अब दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना इस तरफ किसी का ध्यान है और ना ही कारीगर अब बनाना चाहते हैं. अब बच्चे इसे खाना नहीं चाहते हैं. उनको भी पैकेट और चॉकलेट वाली चीजें ही चाहिए. इस वजह से अब चीनी के खिलौने की डिमांड खत्म होती जा रही है. क्योंकि शुगर के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. इस वजह से लोग इससे दूरी बना रहे हैं और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही इनका निर्माण किया जा रहा है.

