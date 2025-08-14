वाराणसी : इन दिनों बनारस में कई जगह सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है. एक तरफ जहां पांडेपुर से संदहा 14 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए निर्माण गिराए जा रहे हैं, तो वहीं मंडुवाडीह क्षेत्र में फ्लाईओवर और चौड़ीकरण के लिए भी अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है. ऐसे में पीडब्ल्यूडी के पास एक बड़ा चैलेंज है. क्योंकि इन सड़कों पर धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, इनका विरोध ना हो और काम बिना बाधा के पूरा हो.
ऐसे में वाराणसी में निर्माण शुरू करने से पहले ही पीडब्ल्यूडी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था. जिसमें अलग-अलग सड़कों पर 122 ऐसे धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए थे, जिनको हटाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी, इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ ही पीडब्ल्यूडी ने अपने स्तर पर भी इनको दूसरी जगह पर स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी थी और अब जब कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ गई है तो इस दिशा में काम भी तेजी से हो रहा है और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों और मजारों के लिए जगह देने की कार्रवाई भी पूरी की जा चुकी है.
2027 तक पूरा होना है चौड़ीकरण का काम : दरअसल वाराणसी में हाईवे और रिंग रोड के साथ ही शहर की सड़कों को इंटरनली चौड़ा करने के लिए, इस समय तेजी से काम चल रहा है. वाराणसी में 6 ऐसी सड़के हैं जिनके चौड़ीकरण की कार्रवाई जारी है. चौड़ीकरण में 6 सड़कों का काम अप्रैल 2027 तक पूरा होना है. जिनमें से कुछ का काम काफी आगे बढ़ गया और कुछ अभी शुरुआती दौर में है. ऐसे में इन सड़कों पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के लिए पहले से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी. इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के.के सिंह का कहना है कि सड़क किनारे सरकारी जमीन या क्षेत्रीय लोगों की तरफ से पहले ही प्लानिंग करके इन स्थानों पर धार्मिक स्थलों को विधिवत पूरे नियम कानून के साथ विस्थापित करने की कार्रवाई शुरू की गई थी. इनमें से कई को बना भी दिया गया है और कई स्थानों पर इसके लिए अभी जमीन तलाश की जा रही है.
मजार के लिए मांगी गई जमीन दी गई पूरी : मजार बनाने के लिए जितनी जमीन की मांग की गई उतना पीडब्ल्यूडी ने उपलब्ध कराया है, जो भी पुरानी मजार या पुराने मंदिर हैं जो 2011 जनवरी तक बने थे उनको छोड़कर बाकी पर कार्रवाई जारी है. इसकी पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही इन्हें शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई है, जांच में जो सही पाए गए हैं उनको सार्वजनिक रूप से या पीडब्ल्यूडी की मदद से जमीन उपलब्ध करवाई गई है और उनको शिफ्ट किया जा रहा है.
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के.के सिंह का कहना है कि इसके लिए बाकायदा अभियंता मौके पर जाकर यह चेक कर रहे हैं और रिपोर्ट भी बना रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत, जांच के बाद जो भी उचित मिला है उस धार्मिक स्थल को विस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाकर उनसे भी बातचीत की जा रही है. ऐसे वाराणसी में कई मंदिर है जो लोगों की मदद से शिफ्ट किए गए, जिसमें पांडेयपुर का काली जी मंदिर सहित लहरतारा रोड पर पड़ने वाले कई मंदिर शामिल हैं, लोगों ने अपने घरों के बाहर अपनी जमीन देकर शिफ्ट करवाए हैं. इसके अलावा पांडेयपुर चौराहे से रिंग रोड के बीच श्री बेलवा बाबा मंदिर सड़क पर होने के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन देकर इसको यहां से शिफ्ट करवाया था.
