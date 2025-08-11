Essay Contest 2025

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025: इस बार क्या एक ही तिथि में कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे गृहस्थ और वैष्णव, जानिए - SHRI KRISHNA JANMASHTAMI 2025

इस बार नहीं बन रहा अष्टमी-रोहिणी योग, काशी के विद्वानों का क्या है कहना, जानिए.

इस बार मध्य रात्रि से पहले ही होगा कान्हा का जन्म, अयोध्या के राम मंदिर में पहली बार श्रीकृष्ण जन्मोत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 11:54 AM IST

वाराणसी/अयोध्या : इस वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. हालांकि, पंचांग और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है. फिर भी स्मार्त और वैष्णव परंपरा के अनुसार 16 अगस्त को ही देशभर में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इसी कड़ी में भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भी इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं.

शास्त्र आज्ञानुसार इस बार जन्माष्टमी गृहस्थ (स्मार्त) तथा वैष्णवजनों, दोनों की जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनायी जाएगी. भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि 15/16 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद 12 बजकर 58 मिनट पर लगेगी जो 16 अगस्त को मध्य रात्रि के पूर्व 10 बजकर 29 मिनट तक रहेगी.

श्रीकृष्ण जन्मव्रत का पारन 17 अगस्त को : ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मव्रत 16 अगस्त को किया जायेगा. इस बार रोहिणी नक्षत्र का भी क्षय है (जब कोई नक्षत्र सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो तथा दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व समाप्त हो जाए, उसे क्षय नक्षत्र कहा जाता है), देखा जाये तो रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को प्रात: 6 बजकर 29 मिनट पर लग रही है जो 18 अगस्त को भोर में 04 बजकर 54 मिनट पर समाप्त हो जायेगी. इसलिए उदयकाल में रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है. जन्माष्टमी व्रत की पारना स्मार्त व वैष्णव 17 अगस्त को करेंगे, जबकि रोहिणी मतावलंबीजन 18 अगस्त को करेंगे.

उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्र पद कृष्ण अष्टमी, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में अर्ध रात्रि 12 बजे वृष राशि के चंद्रमा में हुआ था. भगवान विष्णु के दशावतारों में से सर्वप्रमुख पूर्णावतार 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण को माना जाता है, जो द्वापर युग के अंत में हुआ था.


ऐसे करें पूजन विधि की शुरूआत : पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान के जन्म के समय अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत्र दोनों नहीं मिल रहा है. ऐसा योग कई वर्षों बाद बना है. यह सर्वमान्य और पापग्न व्रत बाल, कुमार, युवा सभी अवस्थाओं वाले नर-नारियों को करना चाहिए. इससे अनेकानेक पापों की निवृत्ति और सुखादिक की वृद्धि होती है, जो इस व्रत को नहीं करते हैं, उनको पाप लगता है. व्रतियों को चाहिए कि उपवास के पहले दिन रात्रि में अल्पाहार करे. रात्रि में जितेन्द्रिय रहे और व्रत के दिन प्रात: स्नानादि नित्य कर्म कर सूर्य, सोम, पवन, दिग्पति, भूमि, आकाश, यम एवं ब्रह्म आदि को प्रणाम करके उत्तरमुख बैठे और व्रत का संकल्प लें.


श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के लिए सज रही अयोध्या : वहीं दूसरी ओर, अयोध्या में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन खास रूप में होने जा रहा है. राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार भगवान श्रीकृष्ण के प्रतीकात्मक जन्म का उत्सव मनाया जाएगा. रात 12 बजे विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान का प्रतीकात्मक अवतरण कराया जाएगा. इस अवसर पर डेढ़ कुंतल पंजीरी, एक कुंतल पंचामृत, फल व मिष्ठान का भोग लगाया जाएगा. जिसका प्रसाद पहले सुरक्षा बलों और ट्रस्ट सदस्यों को वितरित किया जाएगा और सुबह श्रद्धालुओं को.

राम मंदिर परिसर सहित अयोध्या के अन्य मठ-मंदिरों में भी भव्य झांकियों, रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा. लगभग एक दर्जन स्थानों पर मूर्ति स्थापना और शोभायात्रा का आयोजन भी होगा. मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण को विशेष व्यंजन अर्पित किए जाएंगे.

