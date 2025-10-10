ETV Bharat / state

बनारस से अहमदाबाद के लिए दिसंबर में नई फ्लाइट; जल्द जारी होगा शेड्यूल

वाराणसी: बाबा विश्वनाथ के धाम के भव्य रूप लेने के बाद बनारस आने और यहां से वापस जाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पर्यटक हर रोज लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं. यही वजह है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम ने नए रूप लेने के बाद 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को काशी बुला लिया और अभी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में अब ट्रेन और फ्लाइट दोनों की सुविधा तेजी से बढ़ रही है.

वाराणसी से अहमदाबाद के लिए एक और फ्लाइट सेवा जल्द शुरू होने जा रही है. यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अकासा और की तरफ से अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा दिसंबर में शुरू हो जाएगी. यह फ्लाइट अकासा की पहली और वाराणसी से सीधे अहमदाबाद जाने वाली दूसरी फ्लाइट सेवा होगी. जिसका शेड्यूल जल्द जारी होने वाला है.

इस बारे में अकासा के यूपी सेल्स हेड राहुल सिंह से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि फ्लाइट शाम को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी. एक बार में 189 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे. जल्द ही फ्लाइट का पूरा शेड्यूल जारी होगा.