ETV Bharat / state

बनारस से अहमदाबाद के लिए दिसंबर में नई फ्लाइट; जल्द जारी होगा शेड्यूल

अहमदाबाद के लिए वाराणसी से अब तक केवल इंडिगो की एक डायरेक्ट फ्लाइट सेवा उपलब्ध थी.

Photo Credit; ETV Bharat
पर्यटकों की भीड़ देख बढ़ी फ्लाइट्स की संख्या, वाराणसी से नई सेवा जल्द (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बाबा विश्वनाथ के धाम के भव्य रूप लेने के बाद बनारस आने और यहां से वापस जाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पर्यटक हर रोज लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं. यही वजह है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम ने नए रूप लेने के बाद 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को काशी बुला लिया और अभी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में अब ट्रेन और फ्लाइट दोनों की सुविधा तेजी से बढ़ रही है.

वाराणसी से अहमदाबाद के लिए एक और फ्लाइट सेवा जल्द शुरू होने जा रही है. यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अकासा और की तरफ से अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा दिसंबर में शुरू हो जाएगी. यह फ्लाइट अकासा की पहली और वाराणसी से सीधे अहमदाबाद जाने वाली दूसरी फ्लाइट सेवा होगी. जिसका शेड्यूल जल्द जारी होने वाला है.

इस बारे में अकासा के यूपी सेल्स हेड राहुल सिंह से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि फ्लाइट शाम को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी. एक बार में 189 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे. जल्द ही फ्लाइट का पूरा शेड्यूल जारी होगा.

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद के लिए वाराणसी से अब तक केवल इंडिगो की एक डायरेक्ट फ्लाइट सेवा उपलब्ध है. जिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है. यह फ्लाइट वाराणसी एयरपोर्ट से रात 9:00 बजे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरती है. अकासा की फ्लाइट सेवा अहमदाबाद रूट की दूसरी विमान सेवा होगी जो सीधे वाराणसी से अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी.

राहुल ने बताया कि अकासा की हैदराबाद के लिए भी एक फ्लाइट चल रही है. यह सीधी फ्लाइट हैदराबाद हवाई रूट पर अकासा की पहली विमान सेवा है जिसे 16 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था. इसमें बुकिंग भी रोजाना फुल रहती है. यह फ्लाइट वाराणसी से रोजाना सुबह 10:15 बजे उड़ान भरती है. वाराणसी एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली यह फ्लाइट सुबह की पहली फ्लाइट है.

सेल्स हेड ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्राओं की रफ्तार में वृद्धि करते हुए लोगों को इसका फायदा मिले, इसका प्रयास हर विमान कंपनी करती है. इसी को देखते हुए अहमदाबाद के लिए बनारस से दूसरी विमान सेवा शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है.

यह भी पढ़ें : 5 घंटे तक ब्लॉक रहा प्रयागराज एयरपोर्ट का रन-वे, 9 फ्लाइट्स लखनऊ डायवर्ट, डेढ़ घंटे तक विमान में ही बैठे रहे यात्री

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI AKASA FLIGHT VARANASI TO AHMEDABADVARANASI AIRPORT EXPANSIONFLIGHT SCHEDULE VARANASIAIRLINE NEW SERVICES IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.