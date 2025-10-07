यूपी में आज स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश, ये है वजह
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी.
लखनऊः यूपी में आज स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद हैं. दरअसल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अक्तूबर को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर चुके हैं. इसी के मद्देनजर आज यूपी में सार्वजिनक अवकाश हैं. इसी के चलते सभी सरकारी, स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगी.
आज यूपी के मंदिरों में रामचरित मानस का पाठ होगा: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 7 अक्तूबर को यूपी के 75 जिलों में महर्षि वाल्मीकि जयंती में रामचरित मानस पाठ, अखंड रामायण, वाल्मीकि रामायण पाठ आदि किए जाएंगे. इसके लिए सरकार की ओर से सभी जिलों के लिए 75 लाख का बजट भी जारी किया गया है. महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में खास कार्यक्रम होगा. इसके अलावा अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज समेत अन्य कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
सरकार ने जारी किया था अवकाश का आदेशः बता दें कि बीते दिनों योगी सरकार की ओर से 7 अक्टूबर मंगलवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था. सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया था कि शासन स्तर पर विचार के बाद वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है. इसके तहत सरकारी स्कूल, ऑफिस बंद रहेंगे वहीं, आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी.
वाल्मीकि समाज ने उठाई थी मांगः बता दें कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग उठाई थी. इस संबंध में एक ज्ञापन भी सरकार को भेजा था. इसी के बाद सरकार की ओर से वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया गया था.
