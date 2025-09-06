ETV Bharat / state

यूपी पीईटी 2025: परीक्षा केंद्रों पर बुर्के-इयरिंग उतरवाए, मेटल डिटेक्टर संग फेस रिकग्निशन जांच के बाद एंट्री

दो दिन चलने वाली परीक्षा में कुल 25 लाख 31996 अभ्यर्थी शामिल होंगे, प्रदेश के 1489 केंद्रों पर आयोजित हो रही परीक्षा.

यूपी पीईटी परीक्षा शुरू. (etv bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:19 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 11:11 AM IST

लखनऊ/प्रयागराज: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025) देने के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए लखनऊ के सेंटरों के बाहर लाइन लगा ली. अभ्यर्थियों की केंद्रों पर सघन तलाशी हुई. परीक्षा केंद्रों पर बुर्के में मुस्लिम अभ्यर्थियों के बुर्के उतरवाए गए. साथ ही महिला अभ्यर्थियों की कान की बाली और गले की चेन आदि उतरवाई गई.



मेटल डिटेक्टर और फेस रिकॉग्निशन से जांच: हर अभ्यर्थी को मेटल डिटेक्टर और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक से चेक किया गया. इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन मिलान करने के बाद ही उन्हें एग्जाम सेंटर के अंदर जाने दिया गया. सुबह 9:30 बजे तक एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया. सभी केंद्रों पर आयोग के निर्देश के अनुसार घड़ी में जैसे ही 9:30 बजे केंद्रों के गेट को बंद कर दिया गया. बता दें कि लखनऊ में 91 केंद्रों पर 1,26000 परीक्षार्थी दो दिनों में परीक्षा देंगे.

लखनऊ समेत यूपी के 48 जिलों में यूपी पीईटी परीक्षा शुरू. (etv bharat)



दो दिन आयोजित होगी परीक्षाः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025) आज और कल आयोजित होगी. इस बार इस परीक्षा में कुल 25 लाख 31996 अभ्यर्थी शामिल होंगे. यह परीक्षा दो दिनों तक आयोजित होगी. इस परीक्षा में हर दिन दो पाली आयोजित होगी. जिसमें प्रत्येक पाली में करीब 633000 परीक्षा थी शामिल होंगे. परीक्षा के लिए प्रदेश के 48 जिलों में 1489 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

किस जिले में कितने सेंटर. (UPSSSC.)
किस जिले में कितने सेंटर. (UPSSSC.)


3 साल तक मान्य होंगे अंक: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश के समूह ग्रह की भर्ती के लिए पहली सीढ़ी है. इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही आगे की नियुक्तियों के लिए आवेदन किया जा सकता है. परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी को शून्य या नेगेटिव अंक मिलते हैं तो वह क्वालीफाई नहीं माना जाता है. एक अंक के ऊपर पानी वाले सभी अभ्यर्थी क्वालीफाई माने जाते हैं. हालांकि आगे मौका उन्हीं को मिलता हैं जिनके अंक सबसे अधिक होते हैं. इस बार परीक्षा के अंक 3 साल तक मान्य होंगे यानी सफल अभ्यर्थी अगले 3 वर्षों तक आयोग द्वारा निकाले जाने वाले विज्ञापन में अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकेंगे.

कंट्रोलरूम बनाए गए: परीक्षा की निष्पक्ष करने के लिए सभी केंद्रों पर कंट्रोल रूम बनाएं गए हैं. इसके अलावा आयोग मुख्यालय में एक केंद्रीय कंट्रोल रूम तैयार किया है. जो पूरी परीक्षा पर नजर रखेगी. आयोग ने दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं. जबकि अन्य अभ्यर्थियों को मंडलवार केंद्र दिए गए हैं.

गलतियों को सुधारा गयाः आयोग के अध्यक्ष डॉ साबत ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को अपने जिले में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है कुछ महिला अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय गलती से लिंग कैटेगरी में पुरुष विकल्प चुन लिया. इसके चलते उनके परीक्षा केंद्र दूसरे जिले में पड़ गए थे ऐसे करीब 22 महिला अभ्यर्थियों ने आयोग की मेल भेज कर सुधार का अनुरोध किया था. आयोग ने इन मेलों को संज्ञान लेकर गलती में सुधार कर दिया है.

बीते 5 साल में कब-कब कितने अभ्यर्थी शामिल हुएः उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में पहली बार आयोजित हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परीक्षा में 20 लाख 72 हजार 100 कैंडिडेट शामिल हुए थे. वही 2022 में अब तक सबसे अधिक 37 लाख 54 000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी जबकि 2023 में 20 लाख 7000 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे. 2024 में यह परीक्षा नहीं आयोजित की गई थी. इस साल यह परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसमें 25 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं.



ये चीजें साथ न ले जाएंः परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी अपने साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच जैसी चीज है लेकर परीक्षा केंद्र पर न जाए. अगर कोई कैंडिडेट इन्हें लेकर जाता है तो इन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी अपने साथ केवल ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं. इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि साथ रखना अनिवार्य है.


प्रयागराज में पहली पाली की परीक्षा शुरू: प्रयागराज में पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक होगी. 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए संगम नगरी प्रयागराज में कुल 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जहां पर विभिन्न प्रदेशों से आए 96 हजार 480 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बरती जा रही है. परीक्षार्थियों की गहन तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है. परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनात किया गया है. कड़ी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को पहली पाली की परीक्षा के लिए प्रवेश दिया गया.


Last Updated : September 6, 2025 at 11:11 AM IST

