ETV Bharat / state

VIDEO; रील्स के लिए जान पर भी खेलूंगा...पटरी पर लेटा युवक और ऊपर से तेज रफ्तार में गुजरी ट्रेन - YOUNG MAN LYING ON RAILWAY TRACK

रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बनाता युवक ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 11:47 AM IST 2 Min Read

उन्नाव: रील्स बनाने के लिए आजकल किसी भी हद तक जा सकते हैं. इसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव जिले में देखने को मिला है. रील्स बनाने के जुनून में एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसा खतरनाक स्टंट किया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर रील्स क्रिएटर को जेल की हवा खानी पड़ी है. उन्नाव पुलिस के कुशुम्भी रेलवे स्टेशन के पास युवक ने सामने से आती तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे लेटकर वीडियो शूट किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक रेलवे ट्रैक पर लेटा है और तेज रफ्तार से आती ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है. यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि युवक को एक खरोंच तक नहीं आई. युवक की किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन यह हर किसी के साथ नहीं होता. इस खतरनाक स्टंट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जीआरपी उन्नाव हरकत में आ गई और युवक को तलाश लिया

उन्नाव: रील्स बनाने के लिए आजकल किसी भी हद तक जा सकते हैं. इसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव जिले में देखने को मिला है. रील्स बनाने के जुनून में एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसा खतरनाक स्टंट किया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर रील्स क्रिएटर को जेल की हवा खानी पड़ी है. उन्नाव पुलिस के कुशुम्भी रेलवे स्टेशन के पास युवक ने सामने से आती तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे लेटकर वीडियो शूट किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक रेलवे ट्रैक पर लेटा है और तेज रफ्तार से आती ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है. यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि युवक को एक खरोंच तक नहीं आई. युवक की किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन यह हर किसी के साथ नहीं होता. इस खतरनाक स्टंट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जीआरपी उन्नाव हरकत में आ गई और युवक को तलाश लिया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Video Credit; Social Media) युवक की पहचान हसंगंज क्षेत्र के न्यौतानी गांव का निवासी रंजीत चौरसिया के रूप में हुई है. वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों में रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि रंजीत के इस खतरनाक और गैरकानूनी कृत्य के चलते उसे जेल भेजा जाएगा.

पुलिस कार्रवाई के अलावा, इस घटना से उसके परिवार पर भी गहरा मानसिक आघात पहुंचा है. जब रंजीत के माता-पिता को उसके स्टंट और गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिली तो वे बेहद आहत हुए. पिता ने तो यहां तक कह दिया कि "इसे जेल में ही रहने दो, ताकि सबक मिले. उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, युवक को जेल भेजकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



यह भी पढ़ें : खास कोर्स के लिए अब लाखों नहीं होंगे खर्च, 40 रुपये प्रतिमाह फीस में ITI दे रहा तकनीकी ज्ञान पाने का मौका

Last Updated : April 8, 2025 at 11:47 AM IST