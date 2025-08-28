ETV Bharat / state

यूपी परिवहन विभाग का नया हेल्पलाइन नंबर जारी, पुराने के साथ 24×7 रहेगा सक्रिय - TRANSPORT DEPARTMENT

लखनऊ. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने छोटा और याद रखने में आसान हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार दूरसंचार मंत्रालय से अनुरोध किया था. अब शॉर्ट कोड “149” स्वीकृत कर लागू कर दिया है. अब परिवहन विभाग की हेल्पलाइन दोनों नंबरों पूर्व से संचालित टोल-फ्री 1800-1800-151 और नया 149 पर 24×7 उपलब्ध रहेगी. उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक को एक ही कॉल में त्वरित, विश्वसनीय और पारदर्शी सहायता मिल सके. उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने यह जानकारी दी है.



परिवहन आयुक्त के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), BH-सीरीज़ पंजीकरण, ई-वी सब्सिडी, आरवीएसएफ (स्क्रैप), एटीएस, एडीटीसी, ई-चालान, ई-डीएआर और संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों/सेवाओं की जानकारी, स्थिति और शिकायत-निवारण के लिए “149” या 1800-1800-151 पर संपर्क कर सकते हैं.



कैसे करें इस्तेमालः मोबाइल और लैंडलाइन से 149 या 1800-1800-151 करने के बाद DL/RC/परमिट/फिटनेस/टैक्स/PUC/EV/इत्यादि चुनें और आवश्यक विवरण दें. संबंधित जानकारी/लिंक/स्थिति का संदेश आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा. शिकायत दर्ज होने पर तुरंत शिकायत संख्या दे दी जाएगी.वहीं, https://upgov.info/transport पर नई शिकायत और स्थिति देखने का विकल्प है.



सुरक्षा व भुगतान संबंधी सावधानियां

ई-चालान या अन्य राशि का भुगतान सिर्फ अधिकृत सरकारी पोर्टलों (जैसे parivahan.gov.in) पर करें.

विभाग का ब्लू-टिक सत्यापित व्हाट्सऐप चैटबॉट: 8005441222 है. इसी नंबर से जानकारी/सहायता लें.

संदिग्ध लिंक/कॉल से सावधान रहें. भुगतान के लिए उपलब्ध सभी मान्य ई-भुगतान माध्यम (जैसे UPI, नेट-बैंकिंग, कार्ड, पीओएस) स्वीकार्य हैं.



