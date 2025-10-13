ETV Bharat / state

दुनिया में फिर बजा यूपी का डंगा, ‘बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन’ का मिला खिताब

पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने उत्तर प्रदेश की ओर से लिया अवार्ड.

Photo Credit; Tourism department
यूपी को मिला बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड. (Photo Credit; Tourism department)
Published : October 13, 2025 at 5:59 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन को ‘सेवन स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2025’ में बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है. पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने यूपी की ओर से 11 अक्टूबर को आयोजित समारोह में यह सम्मान ग्रहण किया. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तर प्रदेश की उस विशिष्ट पहचान को वैश्विक मंच पर और सशक्त करता है, जिसके केंद्र में आस्था, भक्ति और दिव्यता की सदियों पुरानी परंपरा निहित है.

मंत्री ने बताया कि ये उपलब्धि न केवल राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है, बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर यूपी की अग्रणी स्थिति को और मजबूत करती है. इस सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश ने यह संदेश दिया है कि जहां आस्था संस्कृति से मिलती है, वहीं से सच्चे अर्थों में ‘स्पिरिचुअल टूरिज्म’ का मार्ग प्रशस्त होता है.

जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को एक प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए, जहां पर्यटक न केवल आध्यात्मिक अनुभवों का आनंद लें, बल्कि यहां के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास, ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म और ईको टूरिज्म जैसी विविधताओं का भी अनुभव कर सकें.

वहीं आने वाले साल में प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं, स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाले टूरिस्ट को बेहतर सुविधा और लोगों को घूमने का एक नया और अनोखा अनुभव दिया जाएगा, ताकि हर पर्यटक की यात्रा आनंददायक और यादगार बनें.

यह भी पढ़ें : भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना यूपी; 8 सालों में पर्यटकों की संख्या ढाई गुना बढ़ी, जानें कैसे मिली सफलता

