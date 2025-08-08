Essay Contest 2025

झरने-बांध, वीरान किले का शहर, यूपी के इस जिले में घूमने के 10 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, जानिए - UP TOP TOURIST PLACES

योगी सरकार ने इस जिले को विकसित करने की तैयारी की, बन रही है खास रणीनीति.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:57 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:41 AM IST

लखनऊ: यूपी में वैसे तो घूमने की कई जगहे हैं लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र हैं. इन्हीं में से एक जिला तो ऐसा है जो खूबसूरत झरने, बांध और किलों के शहर के नाम से जाना जाता है. यह पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है. योगी सरकार ने इस जिले समेत कई जिलों को टूरिस्ट प्लेस के रूप में तैयारी कर ली है. इसके पीछे उद्देश्य दर्शकों को बेहतरीन अहसास देने के साथ ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर विकसित करना है.

इन जिलों को डेवलप किया जाएगाः दरअसल, लखनऊ-सोनभद्र को धार्मिक, पर्यटन और कैम्पिंग सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा. इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, बल्कि विभिन्न तरह का पर्यटन भी बढ़ेगा. गुरुवार को गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में हुई समीक्षा बैठक में सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर जनपदों में वनाधिकार प्रमाण पत्रों के प्रकरणों पर चर्चा हुई. बैठक में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण, वन मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड मौजूद रहे.

up top tourist places to visit waterfalls dam fort sonbhadra 10 places
योगी सरकार के मंत्रियों ने की बैठक, (up government)
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर जनपदों में वनाधिकार प्रमाण पत्रों के प्रकरणों में एकरूपता जांचने के लिए निदेशक जनजातीय विभाग और वन विभाग से मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) की संयुक्त टीम मौके पर जाएगी. टीम मौके पर प्रवास करके कागजों की जांच पड़ताल करेगी. इसके अंतर्गत वन की भूमि को कुछ शर्तों के साथ उपयोग किया जा सकता है. इसे कैसे आगे बढाया जाए टीम इस पर भी कार्य करके सम्भावना तलाशेगी. उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र का ऐसा उपयोग जिससे फारेस्ट कवर बढ़े, वन का उपयोग बढ़े और स्थानीय लोगों की आय भी कैसे बढ़े, इस पर चर्चा होगी. इस सम्बन्ध में एक ऑनलाइन इवेंट आयोजित होगा जिसमे दूसरे राज्यों के सफल प्रयोगों को शामिल किया जाएगा. वन मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है. पर्यटन की दृष्टि से हम हर दिशा में सोच विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है. वनों में पर्यटन है इसलिए सब कुछ सोच समझ कर अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं.




सोनभद्र है झरने, किले और बांध का शहरः आपको बता दें कि यूपी का सोनभद्र झरने, किले और बांध के शहर के नाम से जाना जाता है. इसे सरकार डेवलप करने जा रही है. चलिए आगे जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी जगहें जो सोनभद्र को बेहद खास बनाती है.

up top tourist places to visit waterfalls dam fort sonbhadra 10 places
सलखान फॉसिल्स पार्क.

सोनभद्र में घूमने वाली 10 जगहें

  • रिहंद बांधः यह बांध सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है. यह यूपी का सबसे बड़ा बांद है. इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है. यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है.
  • सलखान फॉसिल्स पार्क: इसे दुनिया जीवाश्म पार्क से भी जानती है. यहां 140 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म अभी भी शोध का बड़ा विषय है. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.
  • विजयगढ़ किला: सोनभद्र के घूमने वाले क्षेत्रों में यह किला भी काफी पंसद किया जाता है. यह काफी ऐताहिसक है.
  • अगोरी किला: यह किला भी सोनभद्र जिले में स्थित है. इस वजह से इस जिले को किलों का शहर भी कहा जाता है.
  • नौगढ़ किला: यह किला सोनभद्र जिले के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है.
  • सोन इको पॉइंट: यह मारकुंडी पहाड़ी पर घूमने का बेहतरीन स्थान है. इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
  • मुक्खा फॉल्स: इस झरने को बेहद सुंदर कहा जाता है. इसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं.
  • हनुमान मंदिर, झिंगुरदह: यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं.

  • धंधरौल बांध: यह बांध रॉबर्ट्सगंज से करीब 23 किमी दूर है. यह पर्यटकों के घूमने का मुफीद स्थान है.
  • कंडा कोट धाम: यहां अर्धनारीश्वर शिवलिंग है. इस वजह से बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं.

Last Updated : August 8, 2025 at 9:41 AM IST

