लखनऊ: यूपी में वैसे तो घूमने की कई जगहे हैं लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र हैं. इन्हीं में से एक जिला तो ऐसा है जो खूबसूरत झरने, बांध और किलों के शहर के नाम से जाना जाता है. यह पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है. योगी सरकार ने इस जिले समेत कई जिलों को टूरिस्ट प्लेस के रूप में तैयारी कर ली है. इसके पीछे उद्देश्य दर्शकों को बेहतरीन अहसास देने के साथ ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर विकसित करना है.
इन जिलों को डेवलप किया जाएगाः दरअसल, लखनऊ-सोनभद्र को धार्मिक, पर्यटन और कैम्पिंग सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा. इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, बल्कि विभिन्न तरह का पर्यटन भी बढ़ेगा. गुरुवार को गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में हुई समीक्षा बैठक में सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर जनपदों में वनाधिकार प्रमाण पत्रों के प्रकरणों पर चर्चा हुई. बैठक में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण, वन मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड मौजूद रहे.
सोनभद्र है झरने, किले और बांध का शहरः आपको बता दें कि यूपी का सोनभद्र झरने, किले और बांध के शहर के नाम से जाना जाता है. इसे सरकार डेवलप करने जा रही है. चलिए आगे जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी जगहें जो सोनभद्र को बेहद खास बनाती है.
सोनभद्र में घूमने वाली 10 जगहें
- रिहंद बांधः यह बांध सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है. यह यूपी का सबसे बड़ा बांद है. इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है. यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है.
- सलखान फॉसिल्स पार्क: इसे दुनिया जीवाश्म पार्क से भी जानती है. यहां 140 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म अभी भी शोध का बड़ा विषय है. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.
- विजयगढ़ किला: सोनभद्र के घूमने वाले क्षेत्रों में यह किला भी काफी पंसद किया जाता है. यह काफी ऐताहिसक है.
- अगोरी किला: यह किला भी सोनभद्र जिले में स्थित है. इस वजह से इस जिले को किलों का शहर भी कहा जाता है.
- नौगढ़ किला: यह किला सोनभद्र जिले के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है.
- सोन इको पॉइंट: यह मारकुंडी पहाड़ी पर घूमने का बेहतरीन स्थान है. इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
- मुक्खा फॉल्स: इस झरने को बेहद सुंदर कहा जाता है. इसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं.
- हनुमान मंदिर, झिंगुरदह: यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं.
- धंधरौल बांध: यह बांध रॉबर्ट्सगंज से करीब 23 किमी दूर है. यह पर्यटकों के घूमने का मुफीद स्थान है.
- कंडा कोट धाम: यहां अर्धनारीश्वर शिवलिंग है. इस वजह से बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं.
