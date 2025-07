ETV Bharat / state

यूपी में बीते 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश, कई मकान गिरे, आकाशीय बिजली से किशोर की मौत; 22 जिलों में आज रेन अलर्ट - UP TODAY WEATHER

जानिए आज के मौसम का हाल. ( (प्रतीकात्मक) ani )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 1, 2025 at 6:53 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 7:33 AM IST 4 Min Read

लखनऊः यूपी में बीते 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. भारी बारिश के चलते कई जिलों में मकान गिरने के साथ ही पेड़ भी गिरे हैं. वहीं, बहराइच में आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौत हो गई है. मौसम विभाग ने आज यूपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है.



अगले 7 दिन यूपी पर भारीः मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता व रविवार को दक्षिणी-पश्चिमी बांग्लादेश में निम्न दबाव बनने के कारण मानसून और सक्रिय हो गया है. इस वजह से पूर्वी तथा पश्चिमी इलाको में जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जिलो में सड़के जलमग्न हो गईं हैं. कई कच्चे व पक्के जर्जर भवन भारी बारिश में ढह गए हैं. मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है.

इन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनीः हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में. मौसम मीटर. (etv bharat gfx)

एक नजर बीते 24 घंटों की बारिश पर. (etv bharat gfx)

इन जिलों में मध्यम और भारी वर्षा की संभावनाः बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन एवं आसपास. जानिए आज के मौसम का हाल. (imd lucknow) इन जिलों में गिर सकती है बिजलीः बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर. यूपी में कई जिलों में लगातार जारी है बारिश. (etv bharat) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60% अधिक बारिश हुईः मौसम विभाग की मानें पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिमी के सापेक्ष 8.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 17% अधिक है वहीं एक जून से 30 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 108.3 के सापेक्ष 92.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 14 प्रतिशत कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमान बारिश 6.2 के सापेक्ष 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड की गई जो की सामान्य से 429% अधिक है. वहीं, 1 जून से 30 जून तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 78.6 के सापेक्ष 125.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 60% अधिक है.





लखनऊ के मौसम पर एक नजरः राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही बादलों की आवाज यही रही दिन में 11:00 बजे के बाद हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई जो की रुक-रुक कर जारी रही. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाये रहेंगे कुछ स्थानो पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है.





बइराइच में बिजली गिरने से किशोर की मौतः बहराइच में आकाशीय बिजली गिरने से 12 वर्षीय आलोक की मौत हो गई वहीं पास के खेत में काम कर रहे अधेड़ ननकऊ गंभीर रूप से घायल हो गए. कैसरगंज थाना क्षेत्र में करंट लगने से चार मवेशियों की मौत हो गई. पुलिस ने किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेद दिया है. कोतवाली देहात के प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.









दक्षिणी पश्चिमी मानसून अब पूरी तरह सक्रिय है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में जोरदार बारिश हुई हैं. वहीं, आगामी 5 दिनों तक आइसोलेटेड स्थान पर भारी से ज्यादा भारी बारिश तथा कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. - डॉ. अतुल सिंह, मौसम वैज्ञानिक





Last Updated : July 1, 2025 at 7:33 AM IST