लखनऊ/वाराणसीः भीषण बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश लगातार दिया जा रहा है. इसी कड़ी में 8 अगस्त (शुक्रवार) को दो जिलों में स्कूल बंदी के आदेश डीएम की ओर से दिए गए हैं. चलिए जानते हैं इन आदेशों के बारे में.







लखनऊ में आठवीं तक के स्कूल आज बंदः लखनऊ में बीते कई दिनों से अच्छी बारिश हो रही है. गुरुवार को भी लखनऊ में भीषण बारिश हुई. इसी के मद्देनजर देर शाम जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिलाधिकारी कार्यालय से यह आदेश जारी कर दिया गया है. बता दें कि लखनऊ में देर रात भीषण बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है. बच्चों को परेशानी न हो इसके मद्देनजर डीएम की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.

लखनऊ डीएम की ओर से जारी किया आदेश. (lucknow dm order copy.)



अमेठी-सुलतानपुर में भी आज स्कूल बंदः भीषण बारिश के चलते सुलतानपुर के स्कूल भी आज बंद हैं. कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में डीएम की ओर से अवकाश घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, अमेठी में बारिश के चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने 8वीं तक के स्कूल आज बंद रखने का आदेश दिया है. भीषण बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है.

सुलतानपुर डीएम की ओर से जारी किया गया आदेश. (sultanpur dm order copy.)

वाराणसी में भी आज 12वीं तक के स्कूल बंदः वाराणसी में कल शाम से बारिश हो रही है. रात में भीषण बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया. इसी के मद्देनजर देर शाम वाराणसी डीएम कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया कि 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 8 अगस्त को बंद रहेंगे. डीआईओएस भोलेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक जनपद में भारी बारिश के चलते डीएम की ओर से सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल शुक्रवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है.





