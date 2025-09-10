ETV Bharat / state

यूपी में मानसून की रिमझिम; 35 जिलों में अलर्ट, तीन दिन बाद फिर यू-टर्न लेगा मौसम

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, लखनऊ में सामान्य रहेगा मौसम, बादलों की आवाजाही.

Etv Bharat
यूपी का मौसम कैसा रहेगा जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. इस अवधि में पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं तेज बारिश हुई. इसके अतिरिक्त, प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं बादल भी गरजे. आज भी 35 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. इसके साथ ही दो-तीन दिन बाद तराई वाले जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान है.

ETV Bharat
मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

35 जिलों में बारिश की आशंका : बुधवार को मौसम विज्ञान विभाग ने बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र में भारी बारिश तथा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर जिलों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.

ETV Bharat
मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 6.6 मिली मीटर के हिसाब से 4.4 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 33% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5 मिमी के सापेक्ष 1.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 67% कम है.

लखनऊ का मौसम : राजधानी में मंगलवार को आसमान साफ रहा. बादलों ने कई बार आसमान में डेरा जमाया लेकिन बारिश नहीं हुई. बादलों की आवाजाही व 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चल रही हवाओं ने उमस भरी गर्मी से राहत प्रदान की. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

ETV Bharat
मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में आज का मौसम : मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. वहीं अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में यूपी में अनुमान बारिश 6 मिमी के सापेक्ष 3.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. जो कि सामान्य से 45% कम है. वहीं 1 जून से 9 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 653.3 मिमी के सापेक्ष 650.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. आगामी 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.


यह भी पढ़ें : यूपी में मानसून के तेवर ढीले पड़े या फिर पकड़ेगा रफ्तार, जानिए आज के मौसम का हाल

For All Latest Updates

TAGGED:

मौसम की खबरUP RAIN ALERTWEATHER FORCASTUP 35 DISTRICTS RAIN ALERTUTTAR PRADESH WEATHER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.