यूपी में मानसून की रिमझिम; 35 जिलों में अलर्ट, तीन दिन बाद फिर यू-टर्न लेगा मौसम

35 जिलों में बारिश की आशंका : बुधवार को मौसम विज्ञान विभाग ने बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र में भारी बारिश तथा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर जिलों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.

लखनऊ : पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा. इस अवधि में पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं तेज बारिश हुई. इसके अतिरिक्त, प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं बादल भी गरजे. आज भी 35 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. इसके साथ ही दो-तीन दिन बाद तराई वाले जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 6.6 मिली मीटर के हिसाब से 4.4 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 33% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5 मिमी के सापेक्ष 1.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 67% कम है.

लखनऊ का मौसम : राजधानी में मंगलवार को आसमान साफ रहा. बादलों ने कई बार आसमान में डेरा जमाया लेकिन बारिश नहीं हुई. बादलों की आवाजाही व 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चल रही हवाओं ने उमस भरी गर्मी से राहत प्रदान की. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में आज का मौसम : मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. वहीं अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में यूपी में अनुमान बारिश 6 मिमी के सापेक्ष 3.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. जो कि सामान्य से 45% कम है. वहीं 1 जून से 9 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 653.3 मिमी के सापेक्ष 650.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. आगामी 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.





