बनारस में सीएम योगी ने बताया, किस उद्योग में सबसे अधिक रोजगार? यूपी में बन रहा हब

मुख्यमंत्री ने लोगो को संबोधित करते हुए कहा कि मां अन्नपूर्णा जी की धरा पर 108 वर्षों से संचालित इस आश्रम जिसमें अनेक लोककारी कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए महंत शंकर पुरी व पूरी टीम को बधाई. मां प्रदेश में संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम में ये कार्यक्रम जुड़कर नारियों के स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रस्तुत करता है. मां अन्नपूर्णा के प्रसाद स्वरूप ही हम अन्न को प्राप्त कर पाते हैं.

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं. पहले दिन सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपुर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई-कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के 14वें सत्र में लगभग 250 बालक-बालिकाओं को सिलाई मशीन लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं को आज के दौर में मजबूती से खड़े रहने और समाज को सशक्त बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया.

सीएम योगी ने कहा कि सौभाग्य है कि काशी का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदेश में 60 लाख महिलाओं को आवास प्रदान करना, 12 करोड़ से ज्यादे लोगों को शौचालय मुहैय्या कराना, 10 करोड़ से ज्यादे लोगों को गैस कनेक्शन देना, 3 करोड़ लोगों को घरौनी मुहैया कराकर महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल मिशन के माध्यम से सरकार लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका उत्थान कर रही है. सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार वस्त्र सेक्टर देता है. उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप जितनी सिलाई करेंगी, आपकी आय में उतनी अधिक वृद्धि होगी. महिलाएं यहां कपड़ा जो तैयार करेंगी, उसको पूरे विश्व की महिलाएं पहनेंगी. सीएम ने कहा की प्रदेश की राजधानी में 1100 एकड़ में वस्त्र मित्र पार्क बन रहा. प्रदेश के अनेकों जगहों पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में वस्त्र रोजगार के लिए वरदान साबित होगा.

सीएम ने कहा कि अन्नपुर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम देव वाणी संस्कृत के लिए भी लगातार कार्य कर रहा है. अन्नपूर्णा मंदिर के संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे सभी कार्यक्रमों में वैदिक मंत्रोच्चार करके माहौल को आध्यात्मिक बना देते हैं. यहां गौसेवा भी बहुत अच्छे से की जा रही है. भारत की यही संस्कृति रही जिस पद्धति को ये मठ बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे है. यहां छात्रों को संस्कृत परम्परा के साथ जुड़कर आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, आने वाले समय में दुनिया को जोड़ने वाली भाषा संस्कृत ही होगी.

संस्कृत के उत्थान के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप तथा रहने खाने, उच्च स्तर पर शोध हेतु लगातार कार्य कर रही है. दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भी भारत की ही देन है, जिसकी उपज पाणिनि थे, जिनका व्याकरण हमको देखने को मिलता है. महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का पहला संस्कृत महाकाव्य रचा था. संस्कृत दिव्य ज्ञान की भाषा है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भाव भी चाहिए तभी विश्व कल्याण का रास्ता निकलेगा.



इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा आज सीएम योगी सर्किट हाउस में विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे. स्टेशनों के स्थलीय निरीक्षण के लिए भी जाएंगे. शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर व काल भैरव मंदिर में पूजन भी करेंगे. दर्शन पूजन के बाद रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे और कल भी अलग-अलग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रवाना होंगे.

