लखनऊ: यूपी T20 लीग के मुकाबले में इकाना स्टेडियम में शनिवार की देर रात मेरठ मावेरिक्स ने काशी रुद्रा को पराजित किया. चौकों और छक्कों की बौछार करते हुए रिंकू सिंह ने अपनी टीम को 15 वें ओवर में ही सात विकेट से जीत दिलवा दी. मेरठ के कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए काशी के चार विकेट प्राप्त किए थे.
पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी ने आठ विकेट खोकर 135 रन बनाए जवाब में मेरठ ने निर्धारित लक्ष्य 15 ओवर में तीन विकेट खोकर ही प्राप्त कर लिया. कप्तान रिंकू ने 48 गेंद में छह चौके और छह छक्कों की मदद से 78 रन नॉटआउट बनाए. मेरठ के माधव कौशिक ने भी 35 रन की अच्छी पारी खेली.
“Classic Test match wicket! Classic Test match bowling!” That’s the quality of cricket on display tonight. The Rudras take 2️⃣ wickets!— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 30, 2025
Watch live on SonyLIV and Sony Sports Network. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #KRvsMM pic.twitter.com/o2KJCi8VsA
काशी की ओर से बल्लेबाजी में सबसे अधिक 61 रन कप्तान करन शर्मा ने बनाए और बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं कर सके. मेरठ के कार्तिक के चार विकेट के अलावा विजय ने भी दो विकेट लिए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ की टीम को रिंकू सिंह के 78 रन ने जीत तक पहुंचा दिया.
Shri Rajesh Dubey, Owner, Meerut Mavericks, on his vision for the team this season.— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 30, 2025
Watch live on SonyLIV and Sony Sports Network. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #KRvsMM pic.twitter.com/WtiiMfBLez
मेरठ मैवरिक्स की टीम: रिंकू सिंह (कैप्टेन), स्वास्तिक चिखारा, ज़ीशान अंसारी, माधव कौशिक, यश गर्ग, ऋतुराज शर्मा, विशाल चौधरी, अक्षय दुबे, दिव्यांश जोशी, रजत संसेरवाल, ऋतिक वत्स, विजय कुमार, कार्तिक त्यागी, वैभव चौधरी, आदित्य कुमार सिंह, दिव्यांश राजपूत, फहद अहमद, सचिन सिंह.
काशी रुद्र की टीम: करण शर्मा (कैप्टेन), शिवम मावी, शिवा सिंह, यशोवर्धन सिंह, अर्नव बलियान, सुनील कुमार, अमर चौधरी, शुभम दुबे, अभिषेक गोस्वामी, उपेंद्र यादव, उवैश अहमद, हर्ष पायल, ऋषभ राजपूत, अटल बिहारी राय, दीपांशु यादव, सक्षम राय, सुधांशु सोनकर, भाव्य गोयल.
यह भी पढ़ें- लखनऊ फाल्कन्स ने गोरखपुर लायन्स को 60 रनों से हराया, आराध्या यादव ने लगाया अर्धशतक, विप्रज निगम ने लिए चार विकेट