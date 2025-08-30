ETV Bharat / state

यूपी T-20: रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मेरठ मावेरिक्स की शानदार जीत - MEERUT MAVERICKS WON MATCH

काशी रुद्र ने 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए. जवाब में मेरठ मावेरिक्स ने निर्धारित लक्ष्य 15 ओवर में तीन विकेट खोकर प्राप्त कर लिया.

Photo Credit: UP T20 League X Account
मेरठ की टीम को रिंकू सिंह के 78 रन ने जीत तक पहुंचा दिया. (Photo Credit: UP T20 League X Account)
Published : August 30, 2025 at 11:49 PM IST

लखनऊ: यूपी T20 लीग के मुकाबले में इकाना स्टेडियम में शनिवार की देर रात मेरठ मावेरिक्स ने काशी रुद्रा को पराजित किया. चौकों और छक्कों की बौछार करते हुए रिंकू सिंह ने अपनी टीम को 15 वें ओवर में ही सात विकेट से जीत दिलवा दी. मेरठ के कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए काशी के चार विकेट प्राप्त किए थे.

पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी ने आठ विकेट खोकर 135 रन बनाए जवाब में मेरठ ने निर्धारित लक्ष्य 15 ओवर में तीन विकेट खोकर ही प्राप्त कर लिया. कप्तान रिंकू ने 48 गेंद में छह चौके और छह छक्कों की मदद से 78 रन नॉटआउट बनाए. मेरठ के माधव कौशिक ने भी 35 रन की अच्छी पारी खेली.

काशी की ओर से बल्लेबाजी में सबसे अधिक 61 रन कप्तान करन शर्मा ने बनाए और बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं कर सके. मेरठ के कार्तिक के चार विकेट के अलावा विजय ने भी दो विकेट लिए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ की टीम को रिंकू सिंह के 78 रन ने जीत तक पहुंचा दिया.

मेरठ मैवरिक्स की टीम: रिंकू सिंह (कैप्टेन), स्वास्तिक चिखारा, ज़ीशान अंसारी, माधव कौशिक, यश गर्ग, ऋतुराज शर्मा, विशाल चौधरी, अक्षय दुबे, दिव्यांश जोशी, रजत संसेरवाल, ऋतिक वत्स, विजय कुमार, कार्तिक त्यागी, वैभव चौधरी, आदित्य कुमार सिंह, दिव्यांश राजपूत, फहद अहमद, सचिन सिंह.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ की टीम को रिंकू सिंह के 78 रन ने जीत तक पहुंचा दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी रुद्र की टीम: करण शर्मा (कैप्टेन), शिवम मावी, शिवा सिंह, यशोवर्धन सिंह, अर्नव बलियान, सुनील कुमार, अमर चौधरी, शुभम दुबे, अभिषेक गोस्वामी, उपेंद्र यादव, उवैश अहमद, हर्ष पायल, ऋषभ राजपूत, अटल बिहारी राय, दीपांशु यादव, सक्षम राय, सुधांशु सोनकर, भाव्य गोयल.

