लखनऊ: मेरठ मेरविक्स के कप्तान रिंकू सिंह को मंगलवार की दोपहर एक खुशखबरी मिली थी जब उनका चयन एशिया कप में खेलने वाली भारतीय टीम में किया गया, लेकिन देर रात को UP T20 लीग के मुकाबले में वह अपनी इस खुशी को दोगुना नहीं कर सके. रिंकू सिंह की टीम लगातार दूसरी जीत हासिल करने में नाकाम रही. मेजबान लखनऊ फॉल्कंस ने पांच विकेट से जीत मिली. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ की टीम निर्धारित 20 ओवर में 150 रन बना सकी थी. जवाब में आरध्य यादव और मोहम्मद सैफ के शानदार अर्धशतक की मदद से मेजबान ने 19वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया.

लो स्कोर बनी हार का कारण: इकाना स्टेडियम में मेरठ मेवरिक्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 150 रन का स्कोर ही बना सकी. टीम की ओर से सबसे अधिक 32 रन सात्विक चितारा ने बनाया. सात्विक ने अपने इस स्कोर में 24 गेंद का सामना किया और सात चौके जड़े. माधव कौशिक ने 25 तो कप्तान रिंकू सिंह ने 19 गेंद में 23 रन का योगदान दिया जिसमें उन्होंने तीन चौके लगाए. लखनऊ की ओर से गेंदबाजी में पी सिंह ने चार ओवर में 35 रन देखकर दो विकेट और विप्रज निगम ने चार ओवर में 21 रन देखकर दो विकेट लिए.

लखनऊ फॉल्कंस और मेरठ मेरविक्स के बीच खेले गए मैच की तस्वीर (photo credit ETV Bharat)

लखनऊ को दूसरे मैच में मिली जीत: जवाब में जब लखनऊ ने अपनी पारी की शुरुआत की तो उनको शुरुआत में ही दो झटके केवल छह रन में लग गए. एस सिंह एक रन बनाकर और प्रियम गर्ग चार रन बनाकर पैवेलियन लौट गए. इन दोनों बल्लेबाजों को यश गर्ग ने आउट किया. इसके बाद में तीसरे विकेट की साझेदारी में आराध्य यादव और मोहम्मद सैफ ने 95 रन जोड़ कर जीत में निभाई अहम भूमिका. 13वीं ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सैफ आउट हुए. तब टीम का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 101 रन था. सैफ को भी यश गर्ग ने ही आउट किया और कप्तान रिंकू सिंह ने उन्हें कैच किया. मोहम्मद सैफ ने 33 गेंद में 7 चौकों और दो छक्के की मदद से 55 रन बनाए.

लखनऊ फॉल्कंस और मेरठ मेरविक्स के बीच खेले गए मैच की तस्वीर (photo credit ETV Bharat)

आराध्य यादव और मोहम्मद सैफ ने दिलाई जीत: आराध्य यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों का योगदान दिया. छह चौके और दो छक्के की मदद से 62 रन बनाए. विजय कुमार की गेंद पर विकेटकीपर अक्षय दुबे द्वारा कैच आउट किए गए. 18वें ओवर में आराध्या के आउट होने के कुछ ही देर बाद टीम के पांचवें बल्लेबाज भी आउट हो गए. चौधरी को विजय कुमार ने खुद अपनी गेंद पर आउट किया. आखिर में विप्रज निगम और कार्तिक के सिंह ने टीम को 19 में ओवर में जीत दिला दी.

लखनऊ फॉल्कंस और मेरठ मेरविक्स के बीच खेले गए मैच की तस्वीर (photo credit ETV Bharat)

लखनऊ फॉल्कंस और मेरठ मेरविक्स के बीच खेले गए मैच की तस्वीर (photo credit ETV Bharat)

ये भी पढ़े:UP T20 लीग में कानपुर की लगातार दूसरी हार; अभिषेक के बल्ले ने काशी को जिताया, बेकार गया आदर्श का शतक