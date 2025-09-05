लखनऊ: UP T20 लीग के दूसरे क्वालीफायर में मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फॉल्कन को हरा दिया. कप्तान रिंकू सिंह की गैर मौजूदगी में मेरठ की यह जीत काफी अहम रही. इस हार के साथ ही मेजबान लखनऊ फॉल्कंस का UP T20 लीग का सफर समाप्त हो गया. वहीं, मेरठ मावेरिक्स टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 143 रन ही बना पाई थी. लखनऊ की ओर से कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की. इसके बाद में आराध्या और सैफ की बल्लेबाजी ने मेजबान टीम की काफी मदद की.

इसके बावजूद मेरठ के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई. एक समय 109 रन पर लखनऊ के केवल तीन विकेट गिरे थे, लेकिन बाद में पारी लड़खड़ा गई और टीम 20 ओवर में सिर्फ 124 रन ही बना सकी. मेरठ ने यह लो-स्कोरिंग मैच 19 रनों से जीत लिया.

लखनऊ की शुरूआत अच्छी रही: लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत अच्छी रही. दोनों सलामी बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ना शुरू किया. चौथे ओवर की पहली गेंद तक लखनऊ ने बिना कोई विकेट खोए 31 रन बना लिए थे. इसके बाद में तेज बारिश आ गई और मैच लगभग 1 घंटे तक नहीं हो सका. 11 बजे जब दोबारा मैच शुरू हुआ, तब टीम ने आगे खेलना शुरू किया. लखनऊ का पहला विकेट एपी सिंह के रूप में गिरा. वह 22 रन बनाकर आउट हो गए. कार्तिक त्यागी ने उन्हें जीशान अंसारी के हाथों कैच कराया.

इसके बाद 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर 80 रन पर लखनऊ के मोहम्मद सैफ आउट हो गए. उनको जीशान अंसारी ने यादव के हाथों कैच आउट करा दिया. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए समीर चौधरी भी सस्ते में आउट हो गए. यहां से मैच फंसना शुरू हुआ. टीम को 32 रन की जरूरत थी और 6 विकेट हाथ में थे. इसके बाद सत्यम को भी कार्तिक ने कैच आउट कराकर लखनऊ की हालत को और खराब कर दिया.

115 रन पर 5 विकेट खोकर लखनऊ फॉल्कंस मुश्किल में फंस गई. ईश्वर की अंतिम गेंद पर कार्तिक त्यागी ने लखनऊ के कार्तिकेय को 12 रन के स्कोर पर आउट करके आखिरी उम्मीद भी धूमिल कर दी. मेरठ की ओर से जीशान अंसारी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए. कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट और विजय कुमार ने 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके.

मेरठ के गेंदबाजों ने जिताया मैच: इससे पहले कप्तान रिंकू सिंह की गैर मौजूदगी में मेरठ मावेरिक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. एशिया कप में के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए रिंकू सिंह गुरुवार को दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं. उनकी जगह माधव कौशिक ने टीम की कप्तानी की. टीम की शुरुआत बहुत खराब रही. पहले 4 विकेट जल्दी-जल्दी आउट हो गए. पहले ही ओवर में शून्य के स्कोर पर दो विकेट आउट हो गए.

अक्षत दुबे और ऋतुराज शर्मा दोनों ही अपना खाता नहीं खोल पाए. 29 रन पर 4 विकेट खोने के बाद मेरठ ने खुद को संभाला और धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाया. इसके बाद 88 रन की पार्टनरशिप हुई और 5वां विकेट गिरा. दिव्यांश राजपूत ने 67 रन का स्कोर बनाया. प्रशांत चौधरी ने भी 30 रन बनाए.

टीम का स्कोर किसी तरह 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 143 रन तक पहुंचा. लखनऊ के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन लेकर 3 विकेट लिए. विपराज निगम ने भी 4 ओवर में 28 रन लेकर दो विकेट लिए.

