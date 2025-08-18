लखनऊ: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की ओर से यूपी T-20 लीग का तीसरा सीजन 17 अगस्त से शुरू हो गया है, जो 6 सितंबर तक चलेगा. वहीं, उद्घाटन मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को 86 रन से हराया. माधव कौशिक के आतिशी 95 रन की बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मेरठ ने कानपुर को 86 रन से पराजित किया. मेरठ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में कानपुर की टीम 139 रन पर ही ऑल आउट हो गई.



कानपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया. मेरठ पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 32 रन की साझेदारी की. मेरठ का पहले विकेट के रूप में स्वास्तिक चिकारा आउट हुए. उन्होंने 19 रन बनाए. शुभम मिश्रा ने उन्हें आउट किया.

इसके बाद में ऋतुराज शर्मा और अक्षय दुबे के बीच में लंबी साझेदारी हुई. 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब अक्षय दुबे आउट हुए तो तब टीम का स्कोर 95 रन तक पहुंच चुका था. अक्षय ने 26 गेंद का सामना करते हुए दो चौके की मदद से 44 रन बनाए.

मेरठ मेवरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच उद्घाटन मैच खेला गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके बाद में माधव कौशिक और ऋतुराज शर्मा ने निर्धारित 20 ओवर में टीम का स्कोर 225 रन तक ले गए. ऋतुराज ने 36 गेंद का सामना करते हुए 60 रन का योगदान दिया. माधव कौशिक ने 31 गंदे में 10 चौके और 7 छक्के की मदद से 95 रन का योगदान दिया.



जवाब में कानपुर की टीम कुछ खास नहीं कर पाई. कप्तान समीर रिजवी के 36 गेंद में 45 रन और गौतम ने 20 गेंद में 34 रन के अलावा टीम का कोई भी खिलाड़ी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सका. वहीं, मेरठ की तरफ से यश गर्ग ने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट, त्यागी ने तीन ओवर में 15 रन देकर दो विकेट, जीशान अंसारी ने चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट, कप्तान रिंकू सिंह ने दो ओवर में 18 रन देकर एक विकेट और वी कुमार ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट झटके. चक्रवर्ती को भी एक विकेट मिला.



