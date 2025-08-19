ETV Bharat / state

यूपी टी-20 लीग: मेजबान लखनऊ फॉल्कंस की हुई हार, नोएडा सुपर किंग्स ने दो विकेट से हराया, काम नहीं आई प्रियम गर्ग की 73 रन की पारी

अपने ही स्टेडियम में लखनऊ फॉल्कंस की हुई हार, नोएडा सुपर किंग्स ने दो विकेट से हराया

लखनऊ फॉल्कंस की हुई हार (photo credit ETV Bharat)
Published : August 19, 2025

Published : August 19, 2025 at 12:10 AM IST

लखनऊ: राजधानी के अटल बिहारी वाजपेई अंतरराष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में यूपी क्रिकेट लीग के दूसरे दिन के दूसरे मैच में नोएडा सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ फॉल्कंस को दो विकेट से हरा दिया. नोएडा सुपर किंग्स को 20 ओवर में 166 रन बनाने थे जो नोएडा की टीम ने एक गेंद शेष रहते बना लिए. 20वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर चौका मारकर नोएडा टीम के बल्लेबाज ने लखनऊ की टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया. लखनऊ फॉल्कंस के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन नोएडा किंग्स की बल्लेबाजी के आगे लखनऊ फॉल्कंस के गेंदबाज टिक नहीं पाए.

नोएडा सुपर किंग्स के बल्लेबाज पी. वीर ने लखनऊ की टीम को हराने में अहम भूमिका निभाई. 41 गेंद में 48 रन बनाकर वीर नाबाद रहे. पी वीर के खेल के चलते ही लखनऊ फॉल्कंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा. टीम के कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की. चार ओवर में 37 रन देकर उन्होंने दो विकेट चटकाए, लेकिन यह काफी नहीं था. नोएडा सुपर किंग्स के बल्लेबाज लखनऊ की टीम पर भारी पड़े. जहां लखनऊ की टीम ने बेहद धीमी गति से पहले पावर प्ले में रन बनाए, वहीं नोएडा सुपर किंग्स की टीम जब मैदान में उतरी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. हालांकि खेल के बीच में नोएडा की टीम के विकटों का पतन भी खूब हुआ, लेकिन स्कोर बोर्ड बढ़ाने में नोएडा सुपर किंग्स ने कोई कोताही नहीं की, आखिरकार आखिरी ओवर में नोएडा सुपर किंग्स ने लखनऊ फॉल्कंस को दो विकेट से मात दे दी.

नोएडा सुपर किंग्स की तरफ से एस. चौधरी ने 26 रन, ए. चौधरी ने 33 रन, पी. वीर ने 48 रन और करण शर्मा ने 33 रन बनाकर लखनऊ की टीम को हराने में अहम भूमिका निभाई. लखनऊ की तरफ से प्रियम गर्ग ने सबसे ज्यादा 73 रनों का योगदान दिया. हालांकि उनके रन टीम के काम नहीं आ सके. नोएडा सुपर किंग्स की टीम की एकजुटता लखनऊ फॉल्कंस की टीम पर भारी पड़ी.

इससे पहले सोमवार को इकाना स्टेडियम में हुए पहले मैच में काशी की टीम ने गोरखपुर की टीम को हराकर मैच जीतने में सफलता प्राप्त की. 17 अगस्त से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई है. पहले मैच में मेरठ ने कानपुर को आसानी से हराकर जीत हासिल की थी. अब तक तीन मुकाबले में मेरठ, काशी और नोएडा की टीम ने जीत हासिल की, जबकि कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ की टीमों को हार का सामना करना पड़ा है.

ये भी पढ़े: काशी रुद्रास ने गोरखपुर लायंस को 50 रन से दी शिकस्त, शिवम मावी ने लगाया अर्धशतक, तीन विकेट भी लिए

