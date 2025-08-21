ETV Bharat / state

काशी रुद्रास की लगातार तीसरी जीत; नोएडा किंग्स को 88 रनों से हराया, कप्तान करण शर्मा ने लगाया अर्धशतक

बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए. नोएडा की टीम 12वें ओवर में ही सिमट गई.

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

August 21, 2025

लखनऊ : यूपी T 20 के आठवें मुकाबले में काशी रुद्रास ने नोएडा किंग्स को 88 रनों से करारी शिकस्त दी है. यह काशी की लगातार तीसरी जीत है. अभिषेक गोस्वामी, करण शर्मा, शिवा सिंह और कार्तिक यादव के शानदार प्रदर्शन ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई.

गुरुवार को इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए. अभिषेक गोस्वामी ने पिछले मैच की लय को बरकरार रखते हुए शानदार अर्धशतक (50) जड़ा. उन्होंने पारी की शुरुआत में प्राशांत वीर और कुणाल त्यागी की गेंदों पर शानदार शॉट्स लगाए, जिसमें एक छक्का और कई चौके शामिल रहे.

कप्तान करण शर्मा ने बनाए 58 रन : छठे ओवर तक काशी का स्कोर बिना विकेट खोए 57 रन था. कप्तान करण शर्मा ने भी 58 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दी. हालांकि, मध्य ओवरों में नोएडा के स्पिनरों कार्तिक सिद्धू और प्राशांत वीर ने काशी को दबाव में ला दिया. 13वें से 18वें ओवर तक केवल 35 रन बने और चार विकेट गिरे. आखिरी दो ओवरों में शुभम चौबे (18 गेंदों पर नाबाद 30) ने तेजी से रन बटोरकर स्कोर को 173 तक पहुंचाया.

नोएडा की शुरुआत रही खराब : जवाब में नोएडा किंग्स की शुरुआत खराब रही. सुनील कुमार ने पहली ही गेंद पर कप्तान शिवम चौधरी को आउट कर दिया. इसके बाद अनिवेश चौधरी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में 33 रन बनाए, जिसमें तीन ओवरों में लगातार छक्के शामिल थे. राहुल राजपाल (22) ने भी उनका साथ दिया, लेकिन शिवम मावी ने अनिवेश को आउट कर काशी को वापसी दिलाई.

शिवा सिंह ने 8 रन देकर लिए 2 विकेट : इसके बाद शिवा सिंह और कार्तिक यादव की स्पिन जोड़ी ने नोएडा की बल्लेबाजी को बिखेर दिया. शिवा सिंह ने अपने अनोखे स्पिन से दो विकेट लिए, जिसमें लगातार गेंदों पर रवि सिंह और प्राशांत वीर को बोल्ड किया. उनकी तीन ओवर की गेंदबाजी में नौ डॉट गेंदें और केवल आठ रन दिए गए. कार्तिक यादव ने चार विकेट झटककर नोएडा की पारी को 12वें ओवर में 85 रनों पर समेट दिया.

काशी की इस शानदार जीत में बल्लेबाजों की आक्रामक शुरुआत और गेंदबाजों की कसी हुई रणनीति ने अहम भूमिका निभाई. शिवा और कार्तिक की स्पिन जोड़ी ने दिखाया कि वे किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं. यह जीत काशी रुद्रास के दमदार फॉर्म को दर्शाती है, जो अब टूर्नामेंट में और भी मजबूत स्थिति में आ गए हैं.

