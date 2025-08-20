ETV Bharat / state

यूपी T20: गोरखपुर लायंस ने नोएडा सुपर किंग्स को आसानी से दी शिकस्त, अक्षदीप नाथ की बल्लेबाजी और वासु की गेंदबाजी ने दिलाई जीत - UP T20

यूपी टी20 लीग में अक्षदीप नाथ की बल्लेबाजी और वासु की गेंदबाजी से गोरखपुर ने नोएडा को हराया

गोरखपुर लायंस का जीत से आगाज (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 9:23 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: भारत अंडर 19 टीम के कप्तान रहे अक्षदीप नाथ की छोटी लेकिन शानदार पारी और वासु वत्स के चार विकेट की मदद से गोरखपुर लायंस ने नोएडा सुपर किंग्स को इकाना स्टेडियम में बुधवार को खेले गए यूपी T20 लीग के पहले मुकाबले में 14 रन से पराजित कर दिया. अक्षदीप के बाद एच सिंह ने 16 गेंद में 30 रन की और शिवम शर्मा ने 13 गेंदों में 25 मिनट की पारी खेल कर टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर ने 186 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में नोएडा की टीम 172 रन ही बना सकी.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर की टीम की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही. भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल ध्रुव जुरेल 14 गेंद में मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए. आर्यन जुआल 10 रन पर आउट हो गए. टीम के पहले दो विकेट 30 रन पर ही गिर गए थे. इसके बाद में अक्षदीप नाथ ने पारी को संभालते हुए टीम के स्कोर को 20 ओवर में 186 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. प्रिंस यादव ने 28, एच सिंह ने 30 और शिवम शर्मा ने 25 रन का योगदान दिया. वाई सिंह ने दो विकेट, कार्तिक त्यागी ने एक विकेट और धनखड़ ने दो विकेट लिए.

गोरखपुर लायंस VS नोएडा सुपर किंग्स (photo credit ETV Bharat)

वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए नोएडा की टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही. शुरुआत के चार बल्लेबाज सस्ते में आउट होकर पवेलियन वापस चले गए. लेकिन प्रियांशु पांडे ने 30 रन और प्रशांत वीर ने 53 रन का योगदान देकर टीम को संभालने की कोशिश की. दोनों का विकेट गिरने के बाद कोई ओर खिलाड़ी संघर्ष नहीं कर सका. इस तरह पूरी टीम 172 रन बनाकर 19.3 ओवर में आल आउट हो गई. वासु वश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 32 रन देकर चार विकेट लिए. शिवम शर्मा और अब्दुल रहमान ने दो-दो विकेट झटके.

गोरखपुर लायंस VS नोएडा सुपर किंग्स (photo credit ETV Bharat)

गोरखपुर लायंस VS नोएडा सुपर किंग्स (photo credit ETV Bharat)

गोरखपुर लायंस VS नोएडा सुपर किंग्स (photo credit ETV Bharat)

