यूपी T-20; नोएडा सुपर किंग्स ने गोरखपुर लायंस को 26 रनों से हराया, टीम के 3 बल्लेबाजों ने लगाया अर्धशतक

नोएडा सुपर किंग्स के केवल 2 विकेट ही गिरा पाए गोरखपुर लायंस के गेंदबाज.

नोएडा सुपर किंग्स को मिली जीत.
नोएडा सुपर किंग्स को मिली जीत. (Photo Credit; UPCA)
Published : August 28, 2025 at 12:10 AM IST

लखनऊ : अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर यूपी टी-20 लीग के मुकाबले में नोएडा सुपर किंग्स ने गोरखपुर लायंस को 26 रनों से हरा दिया. इकाना स्टेडियम में बुधवार की रात खेले गए दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए नोएडा सुपर किंग्स ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 248 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

नोएडा के 20 ओवर में केवल दो ही विकेट गिरे. जवाब में गोरखपुर लाइंस की टीम इस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 222 रन ही बना सकी. लक्ष्य का पीछा करते हुए गोरखपुर लायंस की शुरुआत खराब रही. आराध्य शून्य के स्कोर पर सत्यम चौहान द्वारा कैच आउट हो गए. इसके बाद भास्कर भारद्वाज और कप्तान अक्षदीप नाथ के बीच अच्छी साझेदारी हुई.

जल्दी गिरे गोरखपुर लायंस के विकेट : भारद्वाज ने 30 गेंद में चार चौकों और दो छक्के की मदद से 40 रन बनाए. करण शर्मा ने उन्हें बोल्ड किया. कप्तान अक्षदीपनाथ ने 34 गेंद पर छह चौके और दो छक्के की मदद से अर्धशतक की पारी खेलते हुए 52 रन बनाए. 12 वें ओवर में 102 रन पर गोरखपुर लाइंस के तीन विकेट गिर गए थे. उसके बाद दो विकेट और जल्दी-जल्दी गिर गए.

गोरखपुर लायंस को मिली हार.
गोरखपुर लायंस को मिली हार. (Photo Credit; UPCA)

प्रिंस यादव-हरप्रीत सिंह के बीच अच्छी साझेदारी : छठे विकेट के लिए प्रिंस यादव और हरप्रीत सिंह के बीच ताबड़तोड़ साझेदारी हुई. दोनों ने अगले करीब दो ओवर में 40 रन जोड़ दिए. दोनों की बल्लेबाजी ने उम्मीद जगा दी. लेकि 17 वें ओवर की पहली गेंद पर हरप्रीत के आउट होने के बाद उम्मीदें कम हो गईं. अगले बल्लेबाज शिव शर्मा भी कुछ खास नहीं कर सके. वह 4 रन के स्कोर पर आउट हो गए.

प्रिंस यादव का संघर्ष काम नहीं आया : 17 ओवर की समाप्ति पर 194 रन पर गोरखपुर लायंस अपने 7 विकेट खो चुके थे. प्रिंस यादव ने छक्का मार कर टीम के स्कोर को 200 रन तक पहुंचा दिया. यहां से जीत के लिए 49 रन की जरूरत थी. केवल 17 गेंद बची हुई थी. प्रिंस यादव का संघर्ष भी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर समाप्त हो गया. 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर प्रिंस अजय कुमार की गेंद पर रवि सिंह द्वारा लपक लिए गए.

नोएडा सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन.
नोएडा सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन. (Photo Credit; UPCA)

नोएडा सुपर किंग्स के केवल 2 विकेट गिरे : इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए नोएडा सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 248 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. नोएडा के केवल दो बल्लेबाज आउट हुए दोनों को सिद्धार्थ यादव ने आउट किया. सलामी बल्लेबाज शिवम चौधरी अनिवेश चौधरी ने शिवम ने 35 गेंद में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 46 रन बनाए. अनिवेश चौधरी ने 40 गेंद में 63 रन का योगदान दिया चार छक्के और 5 चौके जड़े.

इन दोनों के बाद बल्लेबाजी करने आए रवि सिंह ने 24 गेंद में 68 रन बनाए. अपनी धमाकेदार पारी में उसने 7 छक्के और तीन चौके लगाए. अंत में प्रशांत वीर ने भी अर्धशतक जड़ दिया. मात्र 21 दिन में 58 रन बनाए. उनकी पारी में चार छक्के और छह चौके लगे.

यह भी पढ़ें : यूपी T-20; मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 93 रनों से रौंदा, रिंकू सिंह व ऋतुराज ने खेली तूफानी पारी

