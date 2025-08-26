लखनऊ : लखनऊ फाल्कन्स ने इकाना स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए यूपी टी-20 लीग के 18वें मुकाबले में नोएडा किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ टीम ने अपनी तीसरी जीत हासिल की. यह कम स्कोर वाला मुकाबला था. इस मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा. कुछ नमी वाली पिच पर दोनों टीमों के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. समर्थ को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

नोएडा किंग्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही. लखनऊ फाल्कन्स को जीत के लिए 140 रनों का लक्ष्य मिला. उनकी शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने संयम और समझदारी से बल्लेबाजी कर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

मोहम्मद सैफ ने खेले शानदार शॉट्स : नोएडा के तेज गेंदबाज नमन तिवारी ने शुरुआत में आराध्य यादव का विकेट लिया, लेकिन इसके बाद फाल्कन्स की पारी को कोई बड़ा झटका नहीं लगा. 13वें और 14वें ओवर में समर्थ सिंह और प्रियम गर्ग के आउट होने के बाद भी लक्ष्य 41 रन रह गया था. यह आसानी से हासिल हो गया. मोहम्मद सैफ ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेलकर फाल्कन्स को जीत दिलाई.

दोनों टीमों के गेंदबाजों ने किया अच्छा प्रदर्शन. (Photo Credit; UPCA)

नोएडा किंग्स के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन : दिन के पहले हाफ में नोएडा किंग्स के बल्लेबाजों ने निराश किया. उनकी पारी की शुरुआत खराब रही. पहले ही ओवर में अनिवेश चौधरी रन-आउट हो गए. इसके बाद पर्व सिंह ने रवि सिंह को शून्य पर आउट किया. अभिनंदन सिंह ने शिवम चौधरी और सत्यम सांगु को आउट कर नोएडा को दबाव में ला दिया. कव्या तेवतिया भी एक असंभव रन लेने की कोशिश में रन-आउट हुए.

इस बीच सलामी बल्लेबाज राहुल राजपाल ने एक छोर संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके. प्रियांशु पांडे एक खराब शॉट खेलकर स्टंप आउट हुए. नोएडा 13वें ओवर में 52 रन पर सात विकेट खो चुका था.

करण शर्मा और प्रशांत वीर ने की बड़ी साझेदारी : नोएडा के लिए करण शर्मा और प्रशांत वीर ने आठवें विकेट के लिए 44 गेंदों में 84 रनों की शानदार साझेदारी कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. यह साझेदारी आश्चर्यजनक थी. इससे पहले नोएडा की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी. हालांकि उनका यह प्रयास भी टीम को जीत नहीं दिला पाया.

नोएडा किंग्स के बल्लेबाजों ने किया निराश. (Photo Credit; UPCA)

समर्थ सिंह ने की बेहतरीन बल्लेबाजी : लखनऊ की ओर से समर्थ सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने शुरू में संभलकर खेला और नमन तिवारी व कुणाल त्यागी जैसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया. बाद में उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और कुणाल त्यागी व करण शर्मा की गेंदों पर शानदार शॉट्स खेले. टाइमआउट के बाद समर्थ ने मोहम्मद शारीम की गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े. उनकी 31 गेंदों में 55 रनों की पारी ने लखनऊ की जीत को आसान बना दिया.

संक्षिप्त स्कोर

नोएडा किंग्स-20 ओवर में 139/9 (करण शर्मा 43, प्रशांत वीर 37; मोहम्मद शिबली 3/38, अभिनंदन सिंह 2/17), हारी.

लखनऊ फाल्कन्स-18 ओवर में 140/3 (समर्थ सिंह 55, प्रियम गर्ग 29; नमन तिवारी 2/33, करण शर्मा 1/30), सात विकेट से जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें : यूपी T-20; कानपुर सुपरस्टार्स को मिली पहली जीत, रिंकू सिंह का खेल देखने के लिए पहुंचीं सांसद प्रिया सरोज