लखनऊ : बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेजबान लखनऊ फॉलकंस की टीम ने UPT20 लीग के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में गोरखपुर लायंस की टीम को 23 रन से पराजित कर दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 170 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था. जिसके जवाब में गोरखपुर लाइंस की टीम निर्धारित ओवर की समाप्ति के बाद 147 रन का स्कोर ही बना सकी और टूर्नामेंट के पहले एलिमिनेटर से बाहर हो गई. लखनऊ की टीम अब गुरुवार को मेरठ मावेरिक्स के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में भिड़ेगी.







गोरखपुर लायंस की टीम को शुरुआती झटका पहले ही ओवर में लग गया. भुवनेश्वर कुमार ने अपनी टीम को पहला विकेट दिलवाया. भास्कर भारद्वाज पहली गेंद पर जीरो के स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद भी निशांत कुशवाहा और कप्तान अक्षदीप नाथ के बीच एक छोटी साझेदारी हुई. सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षदीप 15 रन बनाकर आउट हो गए. अकुश बाजवा की गेंद पर उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने कैच आउट किया.

गोरखपुर का स्कोर इस समय 43 रन पर था. निशांत कुशवाहा ने इसके बाद में सिद्धार्थ यादव के साथ साझेदारी शुरू की. 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर जब टीम का स्कोर 73 रन था, उस समय निशांत को अकुश बाजवा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. इसके बाद में दोनों खिलाड़ियों के बीच छोटी लेकिन तेज साझेदारी हुई और टीम का स्कोर 106 रन के स्कोर तक पहुंचा. यहां प्रिंस को 14 रन के स्कोर पर विपराज निगम की गेंद पर अकुश बाजवा ने ठीक बाउंड्री लाइन पर शानदार तरीके से लपक लिया. दो रन के स्कोर की वृद्धि और हुई थी कि 108 रन पर हरदीप के तौर पर गोरखपुर का अगला विकेट गिर गया. वह भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए.

हरदीप बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन वापस लौट गये. 19वें ओवर में लखनऊ फॉल्कंस ने सिद्धार्थ को 50 मिनट के स्कोर पर आउट करके अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर दी. गेंदबाजी की बात की जाए तो कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट, नवनीत कुमार ने चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट, अकुश बाजवा ने चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट झटके. विपराज निगम को भी एक विकेट मिला. आखिरकार गोरखपुर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी. इससे पहले टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ फाल्कंस की टीम ने सम्मानजनक स्कोर बनाया.

लखनऊ की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही. तीसरी ओवर में 16 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर गया. आराध्या यादव मात्र पांच रन बनाकर आउट हो गए. वसु वत्स की गेम पर उन्हें प्रिंस ने कैच आउट किया. दूसरे सलामी बल्लेबाज अभय प्रताप सिंह ने मात्र 21 गेम में चार छक्को की मदद से 33 रन बनाए. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंश यादव ने चार चौकों की मदद से 25 गेंद में 28 रन बनाए. मोहम्मद सैफ ने 32 रन, समीर चौधरी ने 21 और आखिर में सत्यम पांडे ने 24 रन का योगदान दिया. गोरखपुर की ओर से प्रिंस यादव ने तीन ओवर में 22 रन लेकर दो विकेट लिए अब्दुल रहमान ने चार ओवर में 40 रन देकर दो विकेट झटके. टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाएं.

यह भी पढ़ें : UP T20 League 2025; काशी रुद्रास ने चैंपियन मेरठ मावेरिक्स को हराया, रोमांचक मुकाबले में 5 रन से दी मात, रिंकू सिंह नहीं जिता पाए मैच