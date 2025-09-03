ETV Bharat / state

UP T20 League 2025; काशी रुद्रास ने चैंपियन मेरठ मावेरिक्स को हराया, रोमांचक मुकाबले में 5 रन से दी मात, रिंकू सिंह नहीं जिता पाए मैच

पहले क्वालिफायर मैच में मेरठ को हराने के बाद काशी रुद्रास फाइनल में पहुंच गई है. मेरठ को एक और मौका मिलेगा.

मेरठ का विकेट लेने के बाद खुशी मनाते काशी रुद्रास के खिलाड़ी.
मेरठ का विकेट लेने के बाद खुशी मनाते काशी रुद्रास के खिलाड़ी. (Photo Credit; UPCA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 9:28 PM IST

लखनऊ : इकाना स्टेडियम में खेले गए पहले क्वालिफायर मैच में काशी रुद्रास ने मेरठ मावेरिक्स को रोमांचक मुकाबले में पांच रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ काशी रुद्रास UP T 20 लीग के फाइनल में पहुंच गई है. मेरठ मावेरिक्स को अब दूसरे क्वालिफायर में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा. बता दें, 2023 में काशी और 2024 में खेले गए UP T 20 लीग में मेरठ मावेरिक्स चैंपियन बनी थी.

काशी रुद्रास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 166 रन बनाए. जवाब में मेरठ मावेरिक्स 20 ओवर में सात विकेट पर 161 रन ही बना सकी और लक्ष्य से पांच रन पीछे रह गई. यह मुकाबला अंतिम गेंद तक रोमांचक रहा, जिसमें काशी की शानदार गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण ने जीत सुनिश्चित की.

अभिषेक गोस्वामी और करण शर्मा ने पावरप्ले में 61 रन जोड़े.
अभिषेक गोस्वामी और करण शर्मा ने पावरप्ले में 61 रन जोड़े. (Photo Credit; UPCA)

काशी रुद्रास की शुरुआत रही तेज : टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी काशी रुद्रास की शुरुआत शानदार रही. अभिषेक गोस्वामी और करण शर्मा ने पावरप्ले में 61 रन जोड़े. गोस्वामी ने विजय कुमार के तीसरे ओवर में दो छक्के जड़े, जबकि करण ने कार्तिक त्यागी के ओवर में दो चौके लगाए. पहले छह ओवरों में कोई विकेट नहीं गिरा, जिससे काशी 190-200 रनों के स्कोर की ओर दिख रही थी.

मेरठ के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में शानदार वापसी की. विशाल चौधरी ने 12वें ओवर में उवैस अहमद को आउट कर काशी को पहला झटका दिया. इसके बाद यश गर्ग और जीशान अंसारी की स्पिन जोड़ी ने खेल को धीमा कर दिया. करण शर्मा (43 रन) और उवैस अहमद (28 रन) ने अहम योगदान दिया, लेकिन जीशान (3/18) और विशाल (3/28) ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर 166 पर रोक दिया. आखिरी 10 ओवरों में काशी ने केवल 73 रन जोड़े, जो उनके शुरुआती रनों की गति से कम था.

रिंकू सिंह ने 23 गेंदों में 40 रन की शानदार बल्लेबाजी की.
रिंकू सिंह ने 23 गेंदों में 40 रन की शानदार बल्लेबाजी की. (Photo Credit; UPCA)

मेरठ के रितुराज-रिंकू चमके, लेकिन नाकाफी : 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ मावेरिक्स की शुरुआत खराब रही. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील कुमार ने पहले ही ओवर में अक्षय दुबे को आउट कर मेरठ को शुरुआती झटका दिया. इसके बाद रितुराज शर्मा (38 गेंदों में 65 रन, 9 चौके, 2 छक्के) और रिंकू सिंह (23 गेंदों में 40 रन) ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन मेरठ की रन गति जरूरी दर से पीछे रही.

स्वास्तिक चिकारा (32 गेंदों में 25 रन) अपनी सामान्य आक्रामकता दिखाने में नाकाम रहे और कार्तिक यादव ने उनकी रनआउट में अहम भूमिका निभाई. 14वें से 17वें ओवर के बीच मेरठ ने चार विकेट गंवाए, जिससे दबाव बढ़ गया. रितुराज का विकेट करण शर्मा ने लिया, जबकि रिंकू को कार्तिक यादव ने शानदार डाइविंग कैच के साथ पवेलियन भेजा.

आखिरी दो ओवरों में मेरठ को 28 रनों की जरूरत थी. शिवम मावी के 19वें ओवर में केवल आठ रन आए, जिसने समीकरण को और मुश्किल कर दिया. अंतिम ओवर में 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन मावी की धीमी गेंद पर रिंकू का शॉट कार्तिक ने कैच कर लिया. आखिरी गेंद पर जीशान अंसारी बाउंड्री नहीं लगा सके, और काशी ने पांच रनों से जीत हासिल की.

मैन ऑफ द मैच : अटल बिहारी राय को 1/25 के प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. उनकी कसी हुई गेंदबाजी और कार्तिक यादव के शानदार क्षेत्ररक्षण ने काशी को फाइनल में पहुंचाया.

