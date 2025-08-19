ETV Bharat / state

UP T20 लीग में कानपुर की लगातार दूसरी हार; अभिषेक के बल्ले ने काशी को जिताया, बेकार गया आकाश का शतक - KR VS KS

पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी ने 20 ओवर में 201 रन बनाए. जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना सकी.

UP T20 लीग में कानपुर की लगातार दूसरी हार. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 7:47 PM IST

लखनऊ: UPT 20 लीग में तीसरे दिन के पहले मैच में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में काशी रुद्र की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स को 24 रन से पराजित करके शानदार जीत हासिल की. कानपुर सुपरस्टार्स की यह लगातार दूसरी हार है. काशी के अभिषेक गोस्वामी ने शानदार बल्लेबाजी की 84 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी ने निर्धारित 20 ओवर में 201 रन 3 विकेट खोकर बनाए. जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना सकी. कानपुर की ओर से आकाश ने शानदार शतक (नॉट आउट 100) मारा लेकिन, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. उनके अलावा केवल कप्तान समीर रिजवी ही कुछ देर तक काशी के गेंदबाजों का सामना कर सके.

काशी के स्कोर के जवाब में कानपुर की शुरुआत खराब रही. टीम का पहला विकेट एस सिंह के रूप में शून्य के स्कोर पर गिर गया. उनको सुनील कुमार की गेंद पर ओवैस ने कैच आउट किया. प्रधान भी 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए. उनको सुनील कुमार की ही गेंद पर उपेंद्र ने कैच आउट किया.

इसके बाद आदर्श सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की. 5 चौकी और 2 छक्के की मदद से 63 रन का योगदान दिया. कप्तान समीर रिजवी ने भी 18 गेंद में चार चौके की मदद से 25 रन बनाए. मगर, इन सब के प्रयास टीम को निर्धारित समय तक जरूरी स्कोर के पास नहीं ले जा सका. सुनील कुमार ने दो बार मनोरंजन कर दो विकेट, शिवम भाभी ने चार ओवर में 30 रन देकर एक विकेट लिया.

इससे पहले अभिषेक गोस्वामी ने कप्तान करन शर्मा के साथ मिलकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. पहले विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी छठे ओवर की चौथी गेंद पर करन शर्मा 19 रन बनाकर आउट हो गए. उनको विनीत पवार ने बोल्ड कर दिया.

इसके बाद में उवैस अहमद और अभिषेक गोस्वामी के बीच 96 रन की साझेदारी मात्र 52 गेंद में हुई. 132 रन के स्कोर पर उवैस आउट हो गया. उसने चार छक्को और एक चौके की मदद से 29 गेंद में 48 रन बनाए. आकाश सिंह ने 59 गेंद पर 9 चौकी और पांच चाको की मदद से 100 रन का योगदान दिया. इसके बावजूद भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. कानपुर की टीम 20 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना सकी.

