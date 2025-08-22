ETV Bharat / state

यूपी टी20: कानपुर सुपरस्टार्स की लगातार चौथी हार, कम स्कोर वाले मैच में नोएडा किंग्स को मिली जीत - UP T20 LEAGUE 2025

नोएडा किंग्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को हराया, कम स्कोर वाले मैच में जीत

यूपी टी20 लीग में खेला गया 12वां मैच (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 9:05 PM IST

लखनऊ: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए UP T20 टूर्नामेंट के 12वें मुकाबले में शुक्रवार को नोएडा किंग्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को चार विकेट से हरा दिया. यह नोएडा की टूर्नामेंट में दूसरी जीत थी, जबकि कानपुर को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा. कम स्कोर वाले इस रोमांचक मैच में नोएडा ने 111 रनों के लक्ष्य को 19वें ओवर में हासिल कर लिया.

कानपुर ने बनाए 110 रन

नोएडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. इस सीजन के सबसे मुश्किल बल्लेबाजी पिच पर कानपुर की शुरुआत खराब रही. उनके सलामी बल्लेबाज शौर्य सिंह और आदर्श सिंह जल्दी आउट हो गए. नमन तिवारी की तेज गेंदबाजी ने कानपुर की कमर तोड़ कर रख दी. उन्होंने शौर्य को पॉइंट पर कैच कराया, जबकि आदर्श का कैच स्लिप में गया. समीर रिजवी, जिनसे इस सीजन में काफी उम्मीदें थीं, बिना खाता खोले आउट हुए. कुणाल त्यागी ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए. कानपुर की पारी 39 रन पर छह विकेट खोकर संकट में थी. फिर फैज अहमद (46) और बॉबी यादव (29) ने पारी को संभाला, लेकिन नमन और कुणाल ने अंत में वापसी करते हुए कानपुर को 19.3 ओवर में 110 रनों पर समेट दिया.

कानपुर सुपरस्टार्स VS नोएडा किंग्स (photo credit ETV Bharat)

रोमांचक मैच में नोएडा को मिली जीत

111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नोएडा की शुरुआत अच्छी रही. अनिवेश चौधरी ने पहले दो ओवर में एक चौका और छक्का लगाकर स्कोर को 22 तक पहुंचाया लेकिन कानपुर के तेज गेंदबाजों ने वापसी की. आकिब और राहुल शर्मा ने अनिवेश और शिवम चौधरी को आउट कर नोएडा को दबाव में ला दिया. राहुल राजपाल (21) और रवि सिंह ने कई चौके लगाकर पारी को संभाला, लेकिन शुभम मिश्रा ने राजपाल को आउट कर खेल को रोमांचक बना दिया. 15वें ओवर में प्रशांत वीर ने एक छक्का और चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन राहुल शर्मा और मिश्रा ने फिर विकेट लिए. आखिरी ओवरों में करन शर्मा ने बॉबी शर्मा की गेंद पर छक्का लगाकर नोएडा को जीत दिलाई.

कानपुर सुपरस्टार्स VS नोएडा किंग्स (photo credit ETV Bharat)

