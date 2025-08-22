लखनऊ: यूपी T20 लीग के दूसरे मुकाबले में गुरूवार की रात इकाना स्टेडियम में गोरखपुर लॉयन्स के गेंदबाजों की मेरठ मेवरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने जमकर खबर ली और शानदार शतक जड़कर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी. भारतीय टीम के सदस्य रिंकू सिंह ने अपनी फॉर्म का परिचय देते हुए एशिया कप में विरोधियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी. गोरखपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया. 167 के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ की टीम को शुरुआत में ही चार झटके लग गए. तब कप्तान रिंकू सिंह ने शानदार शतक मार कर छह विकेट से जीत दिलाई और वह आखिर तक नाबाद रहे.

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी गोरखपुर लायंस ने अपेक्षाकृत धीमी शुरुआत की. ओपनिंग बल्लेबाज विशाल चौधरी दो ही गेंद पर आउट हो गए. ध्रुव जुरेल ने 32 गेंद का सामना करके 38 रन बनाए जिसमें उन्होंने छह चौके मारे उनको जीशान अंसारी ने कप्तान रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया. यश गर्ग ने 16 गेंद में 23 रन बनाए और तीन चौके और एक छक्का लगाया. निर्धारित 20 ओवर में गोरखपुर ने 9 विकेट खोकर 167 रन का स्कोर बनाया. मेरठ मेरविक्स की ओर से सुनील चौधरी ने शानदार गेंदबाजी की. सुनील ने चार ओवर में तीन विकेट लिए और इसके अलावा विजय कुमार ने चार ओवर में 37 देकर तीन विकेट लिए और जीशान अंसारी ने चार ओवर में 29 रन देखकर दो विकेट झटके.

गोरखपुर लायंस vs मेरठ मेरविक्स (photo credit ETV Bharat)

इस स्कोर का जवाब देने के लिए उतरी मेरठ की टीम की शुरुआत खराब रही. दुबे 14 गेंद में 11 रन बनाकर और सात्विक चितारा 10 गेंद में 10 रन बना कर पवेलियन लौट गए. इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए शर्मा मात्र पांच रन पर तो माधव कौशिक सात रन पर आउट हो गए. जल्दी-जल्दी चार विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह और एस सिंह ने मोर्चा संभाला. रिंकू सिंह ने 48 गेंद में 7 चौकों और आठ गगनचुंबी छक्कों की मदद से 108 रन की नॉट आउट पारी खेली. जबकि उनके साथ एस सिंह ने 22 गेंद में 22 रन एक चौके की मदद से बनाए और अच्छा साथ निभाया. मेरठ ने गोरखपुर को 18.5 ओवर में चार विकेट पर 168 रन बनाकर हरा दिया. मेरठ की इस टूर्नामेंट में यह दूसरी जीत है. रिंकू सिंह ने टीम को 38 रन पर 4 विकेट के स्कोर से आगे बढ़ते हुए यह जीत दिलाई.

