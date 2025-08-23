ETV Bharat / state

यूपी टी20: सिद्धार्थ की आतिशी पारी ने लखनऊ की जीत के अरमानों पर फेरा पानी, गोरखपुर को मिली सात विकेट से जीत - UP T20 LEAGUE 2025

लखनऊ के बल्लेबाज आराध्य और कार्तिकेय की आकर्षक पारी टीम के काम नहीं आ सकी

गोरखपुर को मिली सात विकेट से जीत (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 12:22 AM IST

3 Min Read

लखनऊ: यूपी टी20 लीग के 13वें मुकाबले में गोरखपुर लायंस ने मेजबान लखनऊ फॉल्कंस को सात विकेट से पराजित करके पूरे अंक प्राप्त किए. इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 182 रन का स्कोर 20 ओवर में बनाया. जवाब में गोरखपुर टीम ने 19 वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारकर जीत हासिल कर ली. गोरखपुर की ओर से सिद्धार्थ ने अंत तक नाबाद रहते हुए 88 रन बनाए. आखिरी ओवर में 22 रन बने, सिद्धार्थ ने एक गेंद पहले ही टीम को विजेता बना दिया. पहली बार लखनऊ फाल्कन के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने इस मुकाबले में प्रतिनिधित्व किया उन्होंने अपने चार ओवर में मात्र 16 रन देखकर गोरखपुर के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया.

गोरखपुर के ओपनर्स के बनाए रन

शुक्रवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतनी गोरखपुर की टीम की शुरुआत अच्छी रही. भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 18 गेंद में चार चौके एक छक्के की मदद से 29 रन का योगदान दिया. उनके दूसरे सलामी बल्लेबाज आर्यन जुरेल ने 27 गेंदो में 26 रन बनाए जिसमें दो चौके और एक छक्का लगाया. इन दोनों का विकेट गिरने के बाद सिद्धार्थ और अक्षय दीप ने पारी को आगे बढ़ाया अक्षदीप ने 28 गेंदो में 32 रन बनाए और सिद्धार्थ ने मात्र 45 गेंद में 88 रन का योगदान दिया. सिद्धार्थ की धमाकेदार बल्लेबाजी ने आखिरी ओवर में जीत के लिए जरुरी 22 रन के स्कोर को छोटा कर दिया.

लखनऊ के 44 रन पर गिर गए 4 विकेट

वहीं इससे पहले लखनऊ फॉल्कंस ने टॉस हार के बल्लेबाजी की शुरुआत की. टीम की शुरुआत खराब रही. मात्र 44 रन के स्कोर पर टीम के चार खिलाड़ी पवेलियन वापस चले गए. समर्थ सिंह, प्रियम गर्ग, विपराज निगम और मोहम्मद साहब में से कोई भी खिलाड़ी 20 की रन संख्या को पार नहीं कर सके. इसके बाद में आराध्य यादव और कार्तिकेय कुमार सिंह की साझेदारी ने लखनऊ को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया. दोनों के बीच पांचवें विकेट की साझेदारी में 123 रन की साझेदारी हुई. आठवीं ओवर में चौथा विकेट गिरा था. तब टीम का स्कोर 44 रन था. इसके बाद में 19 में ओवर में जब पांचवा विकेट गिरा. तब लखनऊ का स्कोर 167 रन था.

आराध्य और कार्तिकेय की जोड़ी ने जोड़े 138 रन

आराध्य ने 47 गेंदो पर पांच चौका और चार छक्के की मदद से 68 रन का योगदान दिया. दूसरी और कार्तिकेय कुमार सिंह ने मात्र 38 गेंद पर सात छक्का और चार चौकों की मदद से 70 रन बनाए. इन दोनों की मजबूत साझेदारी की मदद से लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 182 रन का स्कोर खड़ा किया. गोरखपुर की ओर से वसु ने चार ओवर में 23 रन देखकर तीन और तीरथ सिंह ने चार ओवर में 37 देकर चार विकेट लिए.

ये भी पढ़े: यूपी टी20: कानपुर सुपरस्टार्स की लगातार चौथी हार, कम स्कोर वाले मैच में नोएडा किंग्स को मिली जीत

