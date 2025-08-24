ETV Bharat / state

यूपी T-20; आर्यन जुआल की बल्लेबाजी और तीरथ सिंह की गेंदबाजी से गोरखपुर को मिली एक और शानदार जीत - UP T20 LEAGUE 2025

कानपुर सुपरस्टार्स के लिए अब टूर्नामेंट में जगह बनाए रखना मुश्किल, लगातार 5 मुकाबले हारे.

दोनों टीमों के बीच का मुकाबला दिलचस्प रहा.
दोनों टीमों के बीच का मुकाबला दिलचस्प रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 12:52 AM IST

लखनऊ : तीरथ सिंह की शानदार गेंदबाजी और आर्यन जुआल की बल्लेबाजी ने गोरखपुर लायंस को लगातार दूसरे दिन यूपी T-20 लीग में जीत का स्वाद चखाया. गोरखपुर ने कानपुर सुपरस्टार्स को 13 रन से पराजित करके. टीम ने इस मुकाबले में पूरे अंक अर्जित किए.

कानपुर के लिए अब टूर्नामेंट में जगह बनाए रखना मुश्किल हो गया है क्योंकि वह लगातार अपने पांच मुकाबले हार चुके हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर ने निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए. इसके जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स की टीम समीर रिजवी की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद 180 बनाकर ऑल आउट हो गई.

कानपुर सुपरस्टार्स की राह हुई मुश्किल.
कानपुर सुपरस्टार्स की राह हुई मुश्किल. (Photo Credit; ETV Bharat)

लक्ष्य का पीछा करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स की शुरुआत खराब रही. पहले तीन विकेट मात्र 36 रन पर ही गिर गए. सलामी बल्लेबाज अहमद 5 रन बनाकर, शौर्य सिंह 21 बनाकर, आदर्श सिंह एक रन बनाकर जबकि गौतम बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन वापस हो गए थे. एस यादव ने कुछ देर तक 13 रन बनाए और संघर्ष किया. मगर उनका शानदार कैच ध्रुव जुरेल ने लपक लिया.

17वें ओवर की पहली गेंद पर जब टीम का स्कोर डेढ़ सौ रन था तब समीर रिजवी बोल्ड हो गए. समीर ने पांच छक्कों और नौ चौकों की मदद से 49 गेम से 93 रन का स्कोर बनाया. गोरखपुर की ओर से तीरथ सिंह ने शानदार गेंदबाजी की. समीर रिजवी सहित उन्होंने कानपुर के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

तीरथ सिंह ने की अच्छी गेंदबाजी.
तीरथ सिंह ने की अच्छी गेंदबाजी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर लायंस ने 20 ओवर में 193 रन का बेहतरीन स्कोर खड़ा किया. टीम में विकेटकीपर के तौर पर शामिल ध्रुव जुरेल एक बार फिर कोई खास योगदान नहीं कर पाए और पांच रन पर आउट हो गए. आकिब खान की गेंद पर उनको विनीत पवार ने कैच आउट किया. इसके बाद आर्यन जुयाल और अक्षदीप ने दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की.

आर्यन ने 65 गेंद में छह चौकों और छह छक्के की मदद से 90 रन की शानदार पारी खेली. अक्षदीप नाथ 28 रन पर रन आउट हो गए. उन्होंने 22 गेंद का सामना किया था. अक्षदीप लगातार दूसरे मैच में रन आउट हुए. इसके बाद में एस यादव ने 56 रन बनाकर टीम को 20 ओवर में 193 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

