ETV Bharat / state

UP T 20 सीजन -3 की चैंपियन बनी काशी रुद्रास, मेरठ मावेरिक्स को 8 विकेट से हराया, सीएम योगी भी देखने पहुंचे मैच

काशी रुद्रास दूसरी बार बनी चैंपियन. ( Photo Credit; UPCA )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 6, 2025 at 9:58 PM IST | Updated : September 6, 2025 at 11:50 PM IST 4 Min Read

लखनऊ : UP T 20 सीजन-3 में काशी रुद्रास चैंपियन बनी है. शनिवार को इकाना स्टेडियम में मेरठ मावेरिक्स और काशी रुद्रास के बीच मैच खेला गया. मेरठ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. काशी रुद्रास ने बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए. टारगेट चेज करने उतरी मेरठ की टीम 20 ओवर में ऑलआउट हो गई. मेरठ की टीम 144 रन ही बना सकी. काशी की टीम दूसरी बार चैंपियन बनी है. काशी रुद्रास के कप्तान करण शर्मा ने 31 बॉल खेलकर 65 रन बनाए. 10वें ओवर की चौथी गेंद पर कार्तिक ने करण शर्मा को कैच आउट कर दिया. बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्लोअर गेंद पर करण थर्ड मैन के पास कैच आउट हुए. 9.4 ओवर में काशी ने 108 रन का स्कोर बना लिया था. ओवैस अहमद मात्र दो रन बनाकर यश गर्ग की गेंद पर ऋतिक के हाथों कैच आउट हो गए. इसके बाद काशी का कोई विकेट नहीं गिरा. अभिषेक गोस्वामी ने 45 बॉल पर नाबाद 61 रन बनाए. स्वास्तिक का नहीं चला बल्ला : मेरठ को इस मुकाबले में अपने स्टार कप्तान रिंकू सिंह के बिना ही उतरना पड़ा. मेरठ की शुरुआत खराब रही. पहले ओवर की दूसरी गेंद पर स्वास्तिक चिकारा जीरो पर आउट हो गए. सुनील कुमार की गेंद पर स्वास्तिक शिवम के हाथों कैच आउट हुए. 25 रन के स्कोर पर माधव कौशिक 6 रन बनाकर आउट हो गए. शिवम मावी की गेंद पर शिव ने कैच आउट किया. सलामी बल्लेबाज अक्षय दुबे भी कुछ 17 रन बनाकर आउट हो गए. अक्षय ने एक छक्का और दो चौका लगाया. 43 रन पर टीम के चार विकेट गिर गए और फिर 76 पर पांचवा गिरा. काशी के शिवम मावी ने चार ओवर में 24 रन देकर दो विकेट लिए. (Photo Credit; UPCA)

यशवर्धन ने 29 गेंद में 37 रन बनाए. एक छक्का और चार चौके लगाए. संघर्ष करते हुए टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन का स्कोर बनाया. सुनील कुमार ने चार ओवर में 41 रन देकर दो विकेट, कार्तिक यादव ने तीन ओवर में दो विकेट, शिवम मावी ने चार ओवर में 24 रन देकर दो विकेट और अटल बिहारी राय ने चार ओवर में 28 रन देकर एक विकेट लिया. मेरठ की टीम को स्टार कप्तान रिंकू सिंह के बिना ही मैदान में उतरना पड़ा. (Photo Credit; UPCA) टॉस के लिए सीएम योगी को रोबो चुलबुल ने दिया सिक्का : वहीं फाइनल मैच सीएम योगी भी देखने पहुंचे. सीएम योगी ने फाइनल मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले बेल बजाकर मैच का शुभारंभ किया. टॉस के लिए चुलबुल रोबो डॉग ने सीएम योगी को सिक्का दिया. सीएम योगी ने चुलबुल रोबो के साथ खेलकर मैच का आनंद उठाया. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कार्यवाहक अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला से अपील की कि यूपी की आबादी के लिहाज से यहां दो रणजी टीम की व्यवस्था होनी चाहिए. इस अपील का उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और रणजी क्रिकेटर रहे मोहसिन रजा ने समर्थन किया. टॉस के लिए रोबो चुलबुल ने सीएम योगी को दिया सिक्का. (Photo Credit; UPCA) खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन : इससे पहले बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला, यूपी T20 लीग के चेयरमैन डीएस चौहान, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और टॉस भी कराया. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए कॉमेंटेटर सभा करीम के साथ बातचीत भी की. उत्तर प्रदेश में खेल विकास से संबंधित मुद्दों पर जवाब दिया. ट्रॉफी के साथ सीएम योगी. (Photo Credit; UPCA) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. नकद पुरस्कार से लेकर स्टेडियमों के निर्माण तक काम चल रहा है. मेरठ में भव्य खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने टॉस करने के बाद रोबो डॉग चुलबुल से मुलाकात की और उसकी पीठ थपथपाई. यह भी पढ़ें : सीएम योगी ने परिवहन मंत्री की ली खूब चुटकी; बोले- रात में ज्यादा न चलें, कहीं सूर्य भी कहने लगे कि अब हम रात में उगेंगे

Last Updated : September 6, 2025 at 11:50 PM IST