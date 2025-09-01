लखनऊ: राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग के दूसरे मैच में मेरठ मेवरिक्स ने नोएडा किंग्स को आसानी से हरा दिया. टीम के कप्तान रिंकू सिंह ने चौथे नंबर पर तूफानी बल्लेबाजी की. 17 वें ओवर में उन्होंने नोएडा किंग्स के गेंदबाज अजय को निशाने पर लिया और एक ही ओवर में 31 रन ले डाले. 19 वें ओवर में ही मेरठ की टीम ने 201 रन का टारगेट हासिल कर लिया. कप्तान रिंकू सिंह के अलावा स्वास्तिक चिकारा ने 64 रन, ऋतुराज ने 56 रन, माधव कौशिक ने 38 रन बनाए. मेरठ मेवरिक्स के सिर्फ दो ही विकेट गिरे. रिंकू सिंह ने सिर्फ 12 गेंद में 37 रन बना दिए.

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए नोएडा किंग्स की टीम ने 200 रन बनाए. टीम के दो बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेली. शिवम चौधरी ने 85 रन तो प्रशांत वीर ने 57 रन तेजी से बल्लेबाजी करते हुए ठोक डाले. चौथे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों में शतकीय साझेदारी हुई. इन दोनों बल्लेबाजों ने मेरठ मेवरिक्स की टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. लीग में आगे जाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए नोएडा किंग्स के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण था.

हालांकि, मेरठ मेवरिक्स की टीम ने नोएडा किंग्स की उम्मीद पर पानी फेरकर रख दिया. मेरठ की टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुश्किल लगने वाले स्कोर को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया. 18.3 ओवर में टीम ने 202 रन बना डाले. बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा ने अपनी पारी में सात छक्के मारे. उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया. अब काशी रुद्रास के बाद मेरठ मेवरिक्स अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. मेरठ की टीम ने अब तक 10 मैचों में से छह मैच जीते हैं, चार में उसे हार मिली है. अब क्वालीफायर वन में काशी रुद्रास की टीम से मेरठ मेवरिक्स का मुकाबला होगा.

