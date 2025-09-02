लखनऊ : लखनऊ फॉल्कंस ने काशी रुद्रास को 59 रनों से करारी शिकस्त दी है. कप्तान भुवनेश्वर कुमार और विप्राज निगम की घातक गेंदबाजी के आगे टेबल टॉप पर रही काशी रुद्रास को हरा दिया. इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 161 रन का स्कोर बनाया, जवाब में 162 रन के स्कोर का पीछा करते हुए काशी की टीम 101 रन पर ऑल आउट हो गई. भारतीय क्रिकेट टीम के सितारा रहे भुवनेश्वर कुमार ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की और मात्र 12 रन देकर काशी के चार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी.

टारगेट चेज करने उतरी काशी की टीम को शुरुआत से लखनऊ ने दबाव में रखा. कप्तान भुवनेश्वर की गेंदबाजी के आगे काशी के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए. एक के बाद एक काशी के बल्लेबाज आउट होते रहे और लखनऊ के गेंदबाज दबाव बढ़ाते गए. सबसे अधिक 30 रन कप्तान करण शर्मा ने 32 बॉल पर एक चौकी और एक छक्के की मदद से बनाएं. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज लखनऊ के गेंदबाजों का कुछ खास सामना नहीं कर सका. भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के अलावा विप्राज निगम ने चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट लिए और बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की.

पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की शुरुआत खराब रही. उनका पहला विकेट शून्य के स्कोर पर ही गिर गया. पहली गेंद पर समर्थ सिंह को सुनील कुमार ने शुभम के हाथों कैच आउट करवा दिया. इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शोएब सिद्दीकी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 17 गेंद का सामना करके मात्र सात रन बना पाए.

भारतीय टीम में शामिल रहे शिवम मावी ने उन्हें आउट किया. एक ओर से विकेट गिर रहे थे तो दूसरी ओर से आराध्या यादव ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे. आराध्या ने मात्र 49 गेंद पर चार छक्के और आठ चौकों की मदद से 79 रन बनाए. समीर चौधरी ने 25 रन बनाए और बाकी कोई भी खिलाड़ी कुछ खास योगदान नहीं कर सका. शिवम मावी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 38 और देकर चार विकेट लिए. सुनील कुमार ने चार ओवर में 17 रन देकर दो विकेट और करण शर्मा ने तीन ओवर में 29 रन देकर एक विकेट झटका. लखनऊ फॉल्कंस की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी.

