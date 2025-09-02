लखनऊ : UP T-20 के लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं. बुधवार से प्ले ऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला मेरठ मावेरिक्स और काशी रुद्रास के बीच होगा. इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी. हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा. इन दोनों टीमों के अलावा लखनऊ फॉल्कंस और गोरखपुर लायंस की टीम भी प्लेऑफ में पहुंच गई है. 6 सितंबर को इस T-20 लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा.
करण शर्मा ने 10 मैच में बनाए 411 रन : काशी रुद्रास के कप्तान करण शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने अब तक 10 मैचों में 411 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. गेंदबाजी में शिवम मावी और अटल बिहारी राय टीम की ताकत बने हुए हैं. मावी ने 8 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं, जबकि अटल बिहारी राय ने 10 मैचों में 18 विकेट अपने नाम किए हैं.
🚨 THE FINAL POINTS TABLE: We have our teams for the playoffs! Next stop: Aakhri Padaav. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai pic.twitter.com/O9m7NySgRn— UP T20 League (@t20uttarpradesh) September 2, 2025
रिंकू सिंह पलट सकते हैं पासा : दूसरी ओर मेरठ मावेरिक्स भी किसी से कम नहीं है. टीम के पास रिंकू सिंह जैसा धाकड़ बल्लेबाज है, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकता है. उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 332 रन बनाए हैं, जिसमें एक तूफानी शतक भी शामिल है. उनके अलावा स्वास्तिक चिकारा भी अच्छा खेल रहे हैं. उन्होंने अबतक 329 रन बनाए हैं.
नोएडा और कानपुर बाहर : गौरतलब है कि इस बार छह टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. नोएडा सुपर किंग्स और कानपुर सुपरस्टार्स बाहर हो चुकी हैं. जबकि मेरठ मावेरिक्स, काशी रुद्रास, लखनऊ फाल्कंस और गौर गोरखपुर लायंस ने प्लेऑफ में जगह बनाई है.
काशी रुद्रास की संभावित प्लेइंग इलेवन : करण शर्मा (कप्तान), उवैस अहमद (विकेटकीपर), अभिषेक गोस्वामी, दीपक राणा, शुभम चौबे, कार्तिक यादव, शिवा सिंह, शिवम मावी, अटल बिहारी राय, सुनील कुमार, ऋषभ राजपूत.
मेरठ मेवरिक्स की टीम : अक्षय दुबे (विकेटकीपर), स्वस्तिक चिकारा, रितुराज शर्मा, माधव कौशिक, रिंकू सिंह (कप्तान), रितिक वत्स, विशाल चौधरी, जीशान अंसारी, यश गर्ग, विजय कुमार, कार्तिक त्यागी, दिव्यांश जोशी, साहब युवराज, वैभव चौधरी, दिव्यांश राजपूत, सचिन सिंह, आदित्य कुमार सिंह, रजत संसरवाल, युवराज सिंह.
यह भी पढ़ें : भुवनेश्वर कुमार और विप्राज निगम ने दिलाई लखनऊ फॉलकंस को शानदार जीत, काशी की टीम 59 रन से हारी