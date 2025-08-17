लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में रविवार की शाम को यूपी T20 लीग का धमेकादार आगाज हुआ. उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने स्टेज पर आग लगा दी, सिंगर सुनिधि चौहान, एक्ट्रेस दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सितारों की परफॉर्मेंस ने खूब तालियां बटोरीं. लेकिन समारोह में फैली अव्यवस्थाओं के चलते जनरल स्टैंड के दर्शक इस रंगारंग शो का लुत्फ नहीं उठा सके. वहीं आतिशबाजी के धुएं से भी दर्शक परेशान रहे. हर और धुआं फैला हुआ था और पटाखे कई बार दर्शकों के बीच जाकर गिरे. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक राजीव शुक्ला और यूपी T20 लीग के अध्यक्ष डीएस चौहान ने लीग का शुभारंभ किया.

शाम ढलते ही स्टेडियम में बिखरी रौनक: सुनिधि चौहान ने अपनी जादुई आवाज में "देसी गर्ल" और "मतलबी" जैसे गीत गाकर माहौल बना दिया. फिर दिशा पाटनी ने अपने शानदार डांस मूव्स से दर्शकों का दिल जीता. तमन्ना भाटिया ने "यूपी बिहार लूटने" और "स्त्री 2" के गानों पर ऐसा डांस किया कि वीआईपी स्टैंड में बैठे लोग झूम उठे. आखिर में जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने "परम सुंदरी" जैसे गीतों पर परफॉर्म कर समां बांधा.

सितारों से सजी महफिल (VIDEO credit ETV Bharat)

जनरल स्टैंड के दर्शकों ने आयोजकों पर उठाए सवाल: ओपनिंग सेरेमनी देखने आए जनरल स्टैंड के दर्शकों ने आरोप लगाया कि स्टेज वीआईपी स्टैंड के सामने बना था, जिससे आम दर्शक सिर्फ धुएं और शोर का "आनंद" ले सके. टिकट खरीदकर आए कई दर्शक शो को करीब से देखने के लिए तरस गए. स्टेज की जगह ऐसी चुनी गई कि जनरल स्टैंड से कुछ दिखाई ही नहीं दिया.

डांस करती तमन्ना भाटिया (photo credit ETV Bharat)

अव्यवस्था के लगे आरोप: सराय माली खान से आए रोहित तिवारी ने बताया कि ऊपर से आतिशबाजी के धुएं ने स्टेडियम की हवा को भारी कर दिया, जिससे कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई. अलीगंज सेक्टर से आए बृजेंद्र मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को स्टेज अच्छी जगह लगाना चाहिए था, तभी सभी दर्शकों को इस शो का आनंद मिल पाता.

जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा (photo credit ETV Bharat)

राजीव शुक्ला और डीएस चौहान ने किया शुभारंभ: कलाकारों की प्रस्तुती के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक राजीव शुक्ला और यूपी T20 लीग के अध्यक्ष डीएस चौहान ने सभी टीमों के कप्तानों की मौजूदगी में लीग का उद्घाटन किया. राजीव शुक्ला ने कहा कि निश्चित तौर पर यह टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को बेहतर अवसर देगा. आने वाले समय में उन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए एक बड़ा मंच मिल रहा है.

तमन्ना भाटिया और सुनिधि चौहान (photo credit ETV Bharat)

