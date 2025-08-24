लखनऊ : मेरठ मावेरिक्स ने UP-T20 के 14वें मैच में नोएडा किंग्स को 41 रनों से करारी शिकस्त दी. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मावेरिक्स की जीत के हीरो दिव्यांश राजपूत रहे. उन्होंने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली. इसके अलावा गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ मावेरिक्स की शुरुआत शानदार रही. स्वास्तिक चिखारा ने कुणाल त्यागी के पहले ओवर में दो छक्के और एक चौका जड़कर कुल 21 रन बटोरे. नोएडा के गेंदबाजों, खासकर नमन तिवारी और प्रशांत वीर ने पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी की. गेंदबाजों ने मावेरिक्स को 45/2 पर रोक दिया. मध्य ओवरों में रितुराज शर्मा (34 रन, 19 गेंद, 3 छक्के, 1 चौका) और माधव कौशिक ने कुछ रन जोड़े, लेकिन कौशिक के रनआउट और रितुराज के आउट होने के बाद कप्तान रिंकू सिंह (10 रन) भी जल्दी पवेलियन लौट गए.

दिव्यांश राजपूत ने खेली शानदारी पारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

14वें ओवर से दिव्यांश ने संभाला मोर्चा : 14वें ओवर में मावेरिक्स 110/5 पर मुश्किल में थे. यहां से दिव्यांश राजपूत ने मोर्चा संभाला. सीजन के अपने पहले मैच में नंबर 6 पर उतरे राजपूत ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की. इसके बाद फिर आक्रामक अंदाज में गियर बदला. उन्होंने 25 गेंदों में 53 रन की नाबाद पारी खेली. इसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनके साथ ऋतिक वत्स (24 रन, 18 गेंद, 2 चौके, 1 छक्का) ने 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. अंतिम चार ओवरों में मावेरिक्स ने 60 रन जोड़े. इसमें यश गर्ग का 5 गेंदों में 13 रन (3 चौके) का योगदान रहा. गर्ग ने आखिरी ओवर में अजय कुमार की गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़े.

नोएडा किंग्स को मिली हार. (Photo Credit; ETV Bharat)

नोएडा किंग्स की बल्लेबाजी शुरुआत में ही लड़खड़ाई : मावेरिक्स ने 20 ओवर में 184/7 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. नोएडा किंग्स की बल्लेबाजी शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. बाएं हाथ के स्पिनर विशाल चौधरी ने पहले ही ओवर में कप्तान शिवम चौधरी और प्रियांशु पांडेय को लगातार गेंदों पर आउट कर नोएडा को 0/2 पर ला दिया. अनिवेश चौधरी (9) के आउट होने के बाद रवि सिंह ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, लेकिन विजय कुमार, रिंकू सिंह, कार्तिक त्यागी और विशाल ने रनों पर अंकुश लगाया. जीशान अंसारी, जो पहले मैचों में महंगे साबित हुए थे, ने इस बार कसी हुई गेंदबाजी की और मध्य ओवरों में दबाव बनाया.

इकाना स्टेडियम में मैच देखने के लिए जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रशांत वीर-करण शर्मा की साझेदारी काम न आई : प्रशांत वीर (39) और करण शर्मा (37) ने 75 रनों की साझेदारी की, लेकिन बढ़ते रन रेट ने उन्हें दबाव में ला दिया. कार्तिक ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर करण को आउट किया, जिससे नोएडा की उम्मीदें टूटीं. जीशान ने आखिरी ओवर में तीन विकेट लेकर 4/17 के आंकड़े हासिल किए. विशाल (2/16) और कार्तिक (2/28) ने भी शानदार गेंदबाजी की। नोएडा 20 ओवर में 143/9 पर सिमट गया. राजपूत को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ मावेरिक्स के 5 मैचों में 6 अंक हो गए हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी T-20; आर्यन जुआल की बल्लेबाजी और तीरथ सिंह की गेंदबाजी से गोरखपुर को मिली एक और शानदार जीत