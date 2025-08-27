लखनऊ : मेरठ मावेरिक्स ने टी-20 लीग के 20वें मुकाबले में लखनऊ फाल्कन्स को 93 रनों से करारी शिकस्त दी. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेरठ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 233 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. जवाब में लखनऊ की टीम 18.2 ओवर में 140 रनों पर ढेर हो गई.

इस जीत के साथ मेरठ ने अंक तालिका में दूसरा स्थान और मजबूत कर लिया, उनके अब 8 अंक हो गए हैं. जबकि लखनऊ 7 मैचों में 6 अंकों के साथ संघर्ष कर रहा है. मेरठ की बल्लेबाजी में स्वास्तिक चिकारा ने आक्रामक शुरुआत दी. 31 गेंदों में 55 रन बनाए. हालांकि, अक्षत दुबे और माधव कौशिक सस्ते में आउट हो गए, लेकिन चिकारा ने रन गति को 8 रन प्रति ओवर के आसपास रखा. उनकी विदाई के बाद कप्तान रिंकू सिंह (57) और ऋतुराज शर्मा ने मोर्चा संभाला.

रिंकू सिंह ने किया शानदार प्रदर्शन. (PhotoGSA Credit; UPCA)

रिंकू ने 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ आक्रामक बल्लेबाजी की, जबकि ऋतुराज ने शुरू में संयम बरता, लेकिन बाद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. ऋतुराज ने 74 रनों की नाबाद पारी खेली. इसमें 17वें और 19वें ओवर में क्रमशः 21 और 29 रन बटोरे. रितिक वत्स ने भी अंतिम ओवर में तीन छक्कों के साथ 29 रन जोड़े, जिससे मेरठ 233/4 तक पहुंचा. मेरठ की पारी में कुल 15 चौके और 17 छक्के लगे.

लखनऊ की शुरुआत खराब रही. समर्थ सिंह ने कुछ चौके लगाए, लेकिन विजय कुमार ने उन्हें आउट कर दिया. पावरप्ले में लखनऊ 37/1 पर था. इसके बाद जीशान अंसारी और कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी की. जीशान ने एक वाइड गेंद पर स्टंपिंग और शोएब सिद्दीकी को आउट किया, जबकि कार्तिक ने धीमी गेंद से कृतज्ञ सिंह को चलता किया.

लखनऊ फाल्कन्स की शुरुआत रही खराब. (PhotoGSA Credit; UPCA)

मोहम्मद सैफ (28) और समीर चौधरी (46) ने पांचवें विकेट के लिए 48 रन जोड़े, लेकिन यश गर्ग ने सैफ को आउट कर लखनऊ की उम्मीदें तोड़ दीं. आखिरी 5 विकेट 22 रन जोड़कर गिरे. जीशान और कार्तिक ने 3-3 विकेट लिए. ऋतुराज शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

यह भी पढ़ें : यूपी T-20; कानपुर सुपरस्टार्स को मिली दूसरी जीत, आदर्श सिंह ने लगाया शतक, शुभम ने झटके 5 विकेट