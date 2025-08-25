ETV Bharat / state

यूपी T-20; काशी रुद्रास ने 19 रनों से लखनऊ फॉल्कंस को हराया, घातक गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी ने दिलाई जीत - KASHI RUDRAS BEAT LUCKNOW FALCONS

अटल बिहारी राय, शिवा सिंह और करण शर्मा ने किया अच्छा प्रदर्शन, लखनऊ फॉल्कंस को मिली दूसरी शिकस्त.

काशी रुद्रास ने दर्ज की जीत.
काशी रुद्रास ने दर्ज की जीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 12:39 AM IST

लखनऊ : अटल बिहारी राय, शिवा सिंह की घातक गेंदबाजी और करण शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से UP T-20 लीग के दूसरे मुकाबले में रविवार की रात काशी रुद्रास ने लखनऊ फॉल्कंस को 19 रन से हरा दिया. इसी के साथ टीम ने पूरे अंक हासिल कर लिए. मेजबान लखनऊ की यह लगातार दूसरी हार है. पिछले 2 मुकाबले भुवनेश्वर कुमार ने बतौर कप्तान खेले. दोनों में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास ने लखनऊ के सामने 187 रन का स्कोर रखा. इसके जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर की समाप्ति पर सात विकेट के नुकसान पर 168 रन ही बना सकी.

लखनऊ फॉल्कंस की शुरुआत खराब रही : 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत खराब रही. आराध्य यादव मात्र दो रन बनाकर सुनील कुमार की गेंद पर शिवम मावी के हाथों कैच आउट हुए. शोएब सिद्दीकी भी मात्र 5 रन ही बना सके. वह अटल बिहारी राय की गेंद पर उपेंद्र यादव के हाथों कैच आउट हो गए. समर्थ सिंह ने थोड़ी देर संघर्ष किया.

35 गेंद पर चार छक्के और दो चौकों की मदद से 47 रन बनाए, मगर वह भी शिवा सिंह की गेंद पर सक्षम राय द्वारा कैच आउट कर लिए गए. इसके बाद में प्रियम गर्ग ने कुछ देर के लिए संघर्ष किया. टीम का स्कोर जब 92 रन था तब वह 32 रन बनाकर आउट हो गए.

टीम को जीत नहीं दिला पाए भुवनेश्नर कुमार.
टीम को जीत नहीं दिला पाए भुवनेश्नर कुमार. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिवम मावी के शिकार हो गए कार्तिकेय सिंह : प्रियम गर्ग ने 27 गेंद का सामना किया था. एक चौका और दो छक्का लगाया. शिवा सिंह की गेंद पर उन्हें कार्तिक यादव ने लपका था. पांचवा विकेट कार्तिकेय सिंह का गिरा. 16वें ओवर की आखिरी गेद थी तब कार्तिकेय 15 गेंद में 28 रन बनाकर शिवम मावी का शिकार हो गए. सातवां विकेट 156 रन के स्कोर पर मोहम्मद सैफ के तौर पर गिरा. सैफ ने 15 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 26 बनाए. उनको शुभम ने कैच किया. गेंद अटल बिहारी राय की थी.

अटल बिहारी राय सबसे सफल गेंदबाज : लखनऊ को जीत के लिए आखिरी ओवर में 25 रन की दरकार थी. विप्रज निगम के तौर पर लखनऊ की आखिरी उम्मीद पिच पर मौजूद थी. इसके बावजूद टीम जीत तक नहीं पहुंच सकी. अटल बिहारी राय काशी की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए. शिवा सिंह ने चार ओवर में 18 रन देकर दो विकेट. शिवम मावी और एस कुमार को भी एक विकेट मिला.

करण शर्मा ने की बेहतरीन बल्लेबाजी : इससे पूर्व पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन का स्कोर बनाया. पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी ने शानदार शुरुआत की. करण शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की. 44 गेंद में 7 चौकों और तीन चौकों की मदद से 71 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट की साझेदारी में 114 रन जोड़ दिए. इसके बाद अगले तीन विकेट जल्दी-जल्दी गिर गए. 133 पर दूसरा विकेट गिरा .करण शर्मा टीम के 138 रन के स्कोर पर आउट हुए.

एस चौधरी और अटल बिहारी राय ने क्रमशः 16 और 26 रन बनाए. इसकी मदद से टीम ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए. लखनऊ की ओर से कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया. विप्रज निगम ने चार ओवर में 37 रन देकर दो और अंकित बाजवा ने चार ओवर में 20 रन लेकर एक विकेट लिया.

यह भी पढ़ें : यूपी T-20; मेरठ मावेरिक्स ने नोएडा किंग्स को 41 रनों से हराया, दिव्यांश राजपूत ने खेली तूफानी पारी, गेंदबाजों ने भी दिखाया कमाल

