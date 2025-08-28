ETV Bharat / state

यूपी T-20; कानपुर सुपरस्टार्स ने लखनऊ फाल्कन्स को हराकर दर्ज की तीसरी जीत, रिजवी ने की छक्कों की बरसात - KANPUR SUPERSTARS THIRD WIN

कानपुर को मिला लखनऊ फाल्कन्स की खराब फील्डिंग का फायदा, आराध्य यादव ने खेली शानदार पारी.

कानपुर सुपरस्टार्स ने दर्ज की तीसरी जीत.
कानपुर सुपरस्टार्स ने दर्ज की तीसरी जीत. (Photo Credit; UPCA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 8:42 PM IST

लखनऊ : कानपुर सुपरस्टार्स का UP T-20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है. गुरुवार को टीम ने लखनऊ फाल्कन्स को हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 22वें मैच में कप्तान समीर रिजवी की विस्फोटक बल्लेबाजी और लखनऊ फाल्कन्स की खराब फील्डिंग की बदौलत कानपुर ने 8 विकेट से आसान जीत हासिल की. लखनऊ फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 162 रन बनाए. कानपुर ने इस लक्ष्य को मात्र दो विकेट खोकर ही प्राप्त कर लिया.

लखनऊ फाल्कन्स ने किया खराब प्रदर्शन.
लखनऊ फाल्कन्स ने किया खराब प्रदर्शन. (Photo Credit; UPCA)

फाल्कन्स के लिए आराध्य यादव ने 44 गेंदों में 59 रन की शानदार पारी खेली. मोहम्मद सैफ के साथ उनकी 59 रन की साझेदारी ने पावरप्ले में मजबूत शुरुआत दी. हालांकि, इसके बाद पिच की धीमी प्रकृति और कानपुर के स्पिनरों की सटीक गेंदबाजी ने फाल्कन्स के रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. शुभम मिश्रा और दमनदीप सिंह ने मिलकर मध्य ओवरों में केवल 62 रन दिए और महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. आकिब खान और शौर्य सिंह को गर्मी और उमस के कारण समस्या हुई. इससे कानपुर की फील्डिंग पर असर पड़ा, लेकिन उनके स्पिनरों ने बाजी पलट दी.

लखनऊ फाल्कन्स ने कई कैच छोड़े.
लखनऊ फाल्कन्स ने कई कैच छोड़े. (Photo Credit; UPCA)

लक्ष्य का पीछा करने उतरी कानपुर सुपरस्टार्स ने दीपक राजपूत और शौर्य की 49 रन की साझेदारी के साथ सधी हुई शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन लखनऊ के फील्डरों ने उनके आसान कैच छोड़ दिए. भुवनेश्वर कुमार ने छठे और आठवें ओवर में दोनों को आउट किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था. इसके बाद कप्तान समीर रिजवी ने मोर्चा संभाला. रिजवी को भी फाल्कन्स ने शुरुआत में कैच छोड़कर जीवनदान दिया. रिजवी ने इसका जमकर फायदा उठाया.

कानपुर सुपरस्टार्स की जीत का सफर जारी.
कानपुर सुपरस्टार्स की जीत का सफर जारी. (Photo Credit; UPCA)

13वें ओवर में 71 रन चाहिए थे. इस दौरान रिजवी ने आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने विप्रज निगम के खिलाफ दो छक्के और अक्षु बाजवा के ओवर में तीन छक्के जड़े. इसके बीच करण चौधरी के खिलाफ लगातार तीन छक्कों के साथ रिजवी ने मैच को एकतरफा कर दिया. उन्होंने केवल 17 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें नौ छक्के और एक चौका शामिल था. अंत में रिजवी ने पांच ओवर शेष रहते कानपुर को जीत दिला दी.

TAGGED:

