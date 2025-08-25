लखनऊ : UP-T20 लीग में सोमवार को मेरठ मावेरिक्स को कानपुर सुपरस्टार्स के खिलाफ डकवर्थ लुइस नियम से हार का सामना करना पड़ा. टूर्नामेंट में कानपुर की यह पहली जीत है. बारिश से प्रभावित इस 16वें मैच में मावेरिक्स को 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा. वहीं सांसद प्रिया सरोज भी रिंकू सिंह का खेल देखने के लिए इकाना स्टेडियम पहुंची.

मैच की शुरुआत बारिश के कारण देरी से हुई. कानपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन गीली पिच और धीमे आउटफील्ड ने उनकी शुरुआत को मुश्किल बना दिया. सलामी बल्लेबाज फैज अहमद (23) और शौर्य सिंह (45 रनों की साझेदारी) ने सतर्क शुरुआत की, लेकिन पावरप्ले के बाद विकेट गिरने से रन रेट धीमा हो गया.

होने वाले पति रिंकू सिंह का खेल देखने पहुंचीं सांसद प्रिया सरोज. (Photo Credit; UPCA)

समीर रिजवी ने खेली कप्तानी पारी : शौर्य और फैज के आउट होने के बाद मध्यक्रम में शुभंकर शुक्ला के रन-आउट और अन्य बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से कानपुर का रन-रेट 14वें ओवर तक छह से नीचे आ गया. ऐसे में कप्तान समीर रिजवी ने कमान संभाली. रिजवी ने 78 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अंतिम 29 गेंदों पर 58 रन बनाए.

मेरठ मावेरिक्स को हार का सामना करना पड़ा. (Photo Credit; UPCA)

उन्होंने यश गर्ग और विजय कुमार के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले, जिसमें दो छक्के और एक चौका अंतिम ओवर में शामिल था. रिजवी ने कई सिंगल्स ठुकराकर स्ट्राइक अपने पास रखी और अपनी टीम को 20 ओवर में 149/6 तक पहुंचाया.

बारिश ने मैच में डाली खलल. (Photo Credit; UPCA)

गेंदबाजों ने मुश्किल की मावेरिक्स की राह : जीत के लिए मेरठ मावेरिक्स को 150 रन बनाने थे. बारिश और कानपुर के गेंदबाजों ने उनकी राह मुश्किल कर दी. आकिब खान ने पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी की, तीन ओवर में सिर्फ पांच रन दिए और एक मेडन ओवर के साथ रितुराज शर्मा का विकेट लिया. विनीत पंवार ने भी अक्षय दुबे को जल्दी आउट किया. स्वास्तिक चिकारा (29) और माधव कौशिक ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन आठवें ओवर में बारिश ने खेल रोक दिया.

जीत से कानपुर सुपरस्टार्स को मिला ऑक्सीजन. (Photo Credit; UPCA)

रिजवी बने मैन ऑफ द मैच : उस समय मेरठ 41/2 पर था, जो DLS के हिसाब से 14 रन पीछे था. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी. अंततः कानपुर को विजेता घोषित किया गया. रिजवी को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. यह जीत कानपुर सुपरस्टार्स के लिए टूर्नामेंट में एक नई शुरुआत हो सकती है.

संक्षिप्त स्कोर

कानपुर सुपरस्टार्स : 149/6 (20 ओवर; समीर रिजवी 78, फैज अहमद 23, कार्तिक त्यागी 1/27, जीशान अंसारी 1/28)

मेरठ मावेरिक्स : 41/2 (8 ओवर; स्वास्तिक चिकारा 29, आकिब खान 1/5, विनीत पनवार 1/11)

