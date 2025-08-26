ETV Bharat / state

यूपी T-20; कानपुर सुपरस्टार्स को मिली दूसरी जीत, आदर्श सिंह ने लगाया शतक, शुभम ने झटके 5 विकेट - KANPUR SUPERSTARS SECOND WIN

काशी रुद्रास की करारी हार, टूर्नामेंट में पहली बार काफी खराब रहा प्रदर्शन, 70 रन बनाकर आउट हो गई पूरी टीम.

कानपुर सुपरस्टार्स ने लगाई जीत की हैट्रिक.
कानपुर सुपरस्टार्स ने लगाई जीत की हैट्रिक. (Photo Credit; UPCA)
Published : August 26, 2025 at 11:47 PM IST

लखनऊ : UP T-20 लीग के तहत इकाना स्टेडियम में मंगलवार की रात खेले गए दूसरे मुकाबले में कानपुर सुपरस्टार्स ने लगातार दूसरी जीत हासिल की. टीम की ओर से आदर्श सिंह ने ताबड़तोड़ शतक लगाया. नाबाद 113 रन की पारी खेली. शुभम ने शानदार गेंदबाजी की. 5 खिलाड़ियों को आउट करके काशी की कमर तोड़ दी. इसकी मदद से काशी रुद्रास को 128 रन से पराजित किया.

काशी रुद्रास की टूर्नामेंट के अपने सातवें मैच में यह पहली हार है. पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स ने 198 रन का स्कोर बनाया था. इसके जवाब में काशी की टीम 70 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई.

निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए काशी रुद्रास की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में पहली बार काफी खराब रही. ओपनिंग बल्लेबाज गोस्वामी और करण शर्मा मात्र 12 रन के स्कोर पर पवेलियन चले गए. इसी स्कोर पर टीम का तीसरा विकेट भी एस चौबे के रूप में गिर गया. ओवैस अहमद ने कुछ देर के लिए संघर्ष कर 18 गेंद में दो चौके की मदद से 13 रन बनाए. मगर टीम का स्कोर जब 27 रन था तब वे विनीत पंवार की गेंद पर शुभम मिश्रा के हाथों कैच आउट हो गए.

इसके बाद में युवराज सिंह और राणा ने कुछ देर बल्लेबाजी की. युवराज सिंह ने 25 गेंद में एक चौके और दो छक्के की मदद से 24 रन, राणा ने 9 गेंद में 12 रन बनाए. 66 रन बनते-बनते टीम के सात विकेट गिर गए थे. कानपुर सुपरस्टार्स की ओर से शुभम मिश्रा ने सबसे घातक गेंदबाजी की. शुभम ने अपने तीन ओवर में छह रन देकर काशी के 5 खिलाड़ियों को आउट किया. इसके बाद कुछ देर के लिए विकेट का पतझड़ रुका, लेकिन बाद में फिर से झड़ी लग गई.

15वीं ओवर में काशी की पूरी टीम मात्र 70 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. अंकुर शर्मा भी काफी सफल रहे. उन्होंने तीन ओवर में 23 रन लेकर दो विकेट झटके. अंकुर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल किए गए थे.

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स की शुरुआत खराब रही. उनके पहले दो विकेट 30 रन के स्कोर के भीतरी गिर गए. दीपक राजपूत 20 गेंद में 18 रन बनाकर और शौर्य सिंह 8 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद आदर्श सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. मात्र 54 गेंदों में 12 ताबड़तोड़ छक्कों और पांच चौकों की मदद से 113 रनों की नाबाद पारी खेली. कानपुर के कप्तान समीर रिजवी ने 24 गेम में 29 रन, फैज अहमद ने 15 गेंद में 22 रन बनाए. निर्धारित 20 ओवर में टीम ने चार विकेट को कल 198 रन का विशाल स्कोर बनाया.

