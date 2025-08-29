ETV Bharat / state

यूपी T-20: नमन तिवारी और कपिल त्यागी की गेंदबाजी ने नोएडा सुपर किंग्स को कानपुर सुपरस्टार्स पर दिलाई बड़ी जीत - UP T 20 CRICKET MATCH

यूपी T-20 के मुकाबले में शुक्रवार को कानपुर सुपरस्टार्स को नोएडा सुपर किंग्स ने सात विकेट से पराजित कर दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
समीर रिजवी ने अर्धशतक लगाया (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 10:51 PM IST

3 Min Read

लखनऊ: नमन तिवारी और कपिल त्यागी की शानदार गेंदबाजी के दम पर नोएडा सुपर किंग्स ने कानपुर सुपरस्टार्स स्कूल UPT 20 लीग के शुक्रवार की रात खेले गए दूसरे मुकाबले में आसानी से 7 विकेट से पराजित कर दिया.

इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर रिजवी के अर्धशतक के बावजूद कानपुर सुपरस्टार्स की टीम 18.4 ओवर में 114 रन पर ही आउट हो गई. जवाब में नोएडा सुपर किंग्स ने जीत के लिए जरूरी रन 15 ओवर में तीन विकेट खोकर ही बना लिए.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर सुपरस्टार्स बनाम नोएडा सुपर किंग्स (Photo Credit: ETV Bharat)

नोएडा सुपर किंग्स टीम की शुरुआत खराब रही: 114 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी नोएडा सुपर किंग्स टीम की भी शुरुआत खराब रही और उनका पहला विकेट अनिवेश चौधरी के तौर पर गिर गया. अनिवेश ने पांच रन बनाए. इसके बाद मोहम्मद आसियान और शिवम चौधरी की मोर्चा संभाला. दोनों टीम के स्कोर को 9.3 ओवर में 76 रन के स्कोर तक ले गए.

तब मोहम्मद आशियान 24 गेम पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गए उनका विकेट दमनदीप सिंह ने लिया. शौर्य सिंह ने कैच किया. तीसरे विकेट की साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और इस साझेदारी में 34 रन जोड़ दिए गए 110 दिन के स्कोर पर रवि सिंह के रूप में नोएडा का तीसरा विकेट गिरा.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर सुपरस्टार्स और नोएडा सुपर किंग्स के बीच मुकाबला (Photo Credit: ETV Bharat)

रवि ने दो चौके और तीन छक्के की मदद से 11 गेंद में 23 रन बनाएं. रवि के आउट होने के बाद शिवम चौधरी ने लगातार दो छक्के मारकर टीम को जीत दिला दी 12.2 ओवर में 120 रन बनाकर नोएडा में पूरे अंक प्राप्त किए. शिवम ने 32 गेंद में दो छक्के और 6 चौक की मदद से बिना आउट हुए बावन रनों का योगदान दिया.

सलामी बल्लेबाज जीरो पर आउट हुए: कानपुर सुपरस्टार्स की शुरुआत बहुत खराब रही उनके दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर आउट हो गए. बल्लेबाज तू चल मैं आता की तर्ज पर आउट होते रहे और पहले पांच विकेट पांचवें ओवर में 26 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे.

Photo Credit: ETV Bharat
इकाना स्टेडियम में हुआ मुकाबला (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद में कप्तान समीर रिजवी ने मोर्चा संभाला और 33 गेंद में चार छक्के और एक चौके की मदद से 51 रन का स्कोर बनाया. शुभम मिश्रा ने 27 दिन में 17 रन विनीत पवार ने 12 गेंद में एक चौकी और एक छक्के की मदद से 17 रन बनाकर टीम के स्कोर को 18.4 ओवर में 114 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

पूरी टीम ऑल आउट हुई: कोट की आठ गेंद बाकी रहने के बावजूद पूरी टीम ऑल आउट हो गई. नमन तिवारी ने 3.4 ओवर में 29 रन देकर चार विकेट कपिल त्यागी ने तीन ओवर में 13 दिन देखकर तीन विकेट लिए. के सिद्धू ने दो बार में पांच रन लेकर दो विकेट झटके. प्रशांत वीर को भी एक विकेट मिला.
यह भी पढ़ें- काशी में महाराष्ट्र जैसे गणेश उत्सव की धूम, मराठी परिवार ने 97 साल साल पहले शुरू किया, मुंबई से आते हैं 'लालबाग के राजा'

लखनऊ: नमन तिवारी और कपिल त्यागी की शानदार गेंदबाजी के दम पर नोएडा सुपर किंग्स ने कानपुर सुपरस्टार्स स्कूल UPT 20 लीग के शुक्रवार की रात खेले गए दूसरे मुकाबले में आसानी से 7 विकेट से पराजित कर दिया.

इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर रिजवी के अर्धशतक के बावजूद कानपुर सुपरस्टार्स की टीम 18.4 ओवर में 114 रन पर ही आउट हो गई. जवाब में नोएडा सुपर किंग्स ने जीत के लिए जरूरी रन 15 ओवर में तीन विकेट खोकर ही बना लिए.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर सुपरस्टार्स बनाम नोएडा सुपर किंग्स (Photo Credit: ETV Bharat)

नोएडा सुपर किंग्स टीम की शुरुआत खराब रही: 114 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी नोएडा सुपर किंग्स टीम की भी शुरुआत खराब रही और उनका पहला विकेट अनिवेश चौधरी के तौर पर गिर गया. अनिवेश ने पांच रन बनाए. इसके बाद मोहम्मद आसियान और शिवम चौधरी की मोर्चा संभाला. दोनों टीम के स्कोर को 9.3 ओवर में 76 रन के स्कोर तक ले गए.

तब मोहम्मद आशियान 24 गेम पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गए उनका विकेट दमनदीप सिंह ने लिया. शौर्य सिंह ने कैच किया. तीसरे विकेट की साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और इस साझेदारी में 34 रन जोड़ दिए गए 110 दिन के स्कोर पर रवि सिंह के रूप में नोएडा का तीसरा विकेट गिरा.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर सुपरस्टार्स और नोएडा सुपर किंग्स के बीच मुकाबला (Photo Credit: ETV Bharat)

रवि ने दो चौके और तीन छक्के की मदद से 11 गेंद में 23 रन बनाएं. रवि के आउट होने के बाद शिवम चौधरी ने लगातार दो छक्के मारकर टीम को जीत दिला दी 12.2 ओवर में 120 रन बनाकर नोएडा में पूरे अंक प्राप्त किए. शिवम ने 32 गेंद में दो छक्के और 6 चौक की मदद से बिना आउट हुए बावन रनों का योगदान दिया.

सलामी बल्लेबाज जीरो पर आउट हुए: कानपुर सुपरस्टार्स की शुरुआत बहुत खराब रही उनके दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर आउट हो गए. बल्लेबाज तू चल मैं आता की तर्ज पर आउट होते रहे और पहले पांच विकेट पांचवें ओवर में 26 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे.

Photo Credit: ETV Bharat
इकाना स्टेडियम में हुआ मुकाबला (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद में कप्तान समीर रिजवी ने मोर्चा संभाला और 33 गेंद में चार छक्के और एक चौके की मदद से 51 रन का स्कोर बनाया. शुभम मिश्रा ने 27 दिन में 17 रन विनीत पवार ने 12 गेंद में एक चौकी और एक छक्के की मदद से 17 रन बनाकर टीम के स्कोर को 18.4 ओवर में 114 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

पूरी टीम ऑल आउट हुई: कोट की आठ गेंद बाकी रहने के बावजूद पूरी टीम ऑल आउट हो गई. नमन तिवारी ने 3.4 ओवर में 29 रन देकर चार विकेट कपिल त्यागी ने तीन ओवर में 13 दिन देखकर तीन विकेट लिए. के सिद्धू ने दो बार में पांच रन लेकर दो विकेट झटके. प्रशांत वीर को भी एक विकेट मिला.
यह भी पढ़ें- काशी में महाराष्ट्र जैसे गणेश उत्सव की धूम, मराठी परिवार ने 97 साल साल पहले शुरू किया, मुंबई से आते हैं 'लालबाग के राजा'

For All Latest Updates

TAGGED:

NOIDA SUPER KINGSKANPUR SUPERSTARSDEFEATED BY SEVEN WICKETS LUCKNOWUP T 20 CRICKET MATCH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.