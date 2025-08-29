लखनऊ: नमन तिवारी और कपिल त्यागी की शानदार गेंदबाजी के दम पर नोएडा सुपर किंग्स ने कानपुर सुपरस्टार्स स्कूल UPT 20 लीग के शुक्रवार की रात खेले गए दूसरे मुकाबले में आसानी से 7 विकेट से पराजित कर दिया.

इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर रिजवी के अर्धशतक के बावजूद कानपुर सुपरस्टार्स की टीम 18.4 ओवर में 114 रन पर ही आउट हो गई. जवाब में नोएडा सुपर किंग्स ने जीत के लिए जरूरी रन 15 ओवर में तीन विकेट खोकर ही बना लिए.

कानपुर सुपरस्टार्स बनाम नोएडा सुपर किंग्स (Photo Credit: ETV Bharat)

नोएडा सुपर किंग्स टीम की शुरुआत खराब रही: 114 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी नोएडा सुपर किंग्स टीम की भी शुरुआत खराब रही और उनका पहला विकेट अनिवेश चौधरी के तौर पर गिर गया. अनिवेश ने पांच रन बनाए. इसके बाद मोहम्मद आसियान और शिवम चौधरी की मोर्चा संभाला. दोनों टीम के स्कोर को 9.3 ओवर में 76 रन के स्कोर तक ले गए.

तब मोहम्मद आशियान 24 गेम पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गए उनका विकेट दमनदीप सिंह ने लिया. शौर्य सिंह ने कैच किया. तीसरे विकेट की साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और इस साझेदारी में 34 रन जोड़ दिए गए 110 दिन के स्कोर पर रवि सिंह के रूप में नोएडा का तीसरा विकेट गिरा.

कानपुर सुपरस्टार्स और नोएडा सुपर किंग्स के बीच मुकाबला (Photo Credit: ETV Bharat)

रवि ने दो चौके और तीन छक्के की मदद से 11 गेंद में 23 रन बनाएं. रवि के आउट होने के बाद शिवम चौधरी ने लगातार दो छक्के मारकर टीम को जीत दिला दी 12.2 ओवर में 120 रन बनाकर नोएडा में पूरे अंक प्राप्त किए. शिवम ने 32 गेंद में दो छक्के और 6 चौक की मदद से बिना आउट हुए बावन रनों का योगदान दिया.

सलामी बल्लेबाज जीरो पर आउट हुए: कानपुर सुपरस्टार्स की शुरुआत बहुत खराब रही उनके दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर आउट हो गए. बल्लेबाज तू चल मैं आता की तर्ज पर आउट होते रहे और पहले पांच विकेट पांचवें ओवर में 26 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे.

इकाना स्टेडियम में हुआ मुकाबला (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद में कप्तान समीर रिजवी ने मोर्चा संभाला और 33 गेंद में चार छक्के और एक चौके की मदद से 51 रन का स्कोर बनाया. शुभम मिश्रा ने 27 दिन में 17 रन विनीत पवार ने 12 गेंद में एक चौकी और एक छक्के की मदद से 17 रन बनाकर टीम के स्कोर को 18.4 ओवर में 114 रन के स्कोर तक पहुंचाया.

पूरी टीम ऑल आउट हुई: कोट की आठ गेंद बाकी रहने के बावजूद पूरी टीम ऑल आउट हो गई. नमन तिवारी ने 3.4 ओवर में 29 रन देकर चार विकेट कपिल त्यागी ने तीन ओवर में 13 दिन देखकर तीन विकेट लिए. के सिद्धू ने दो बार में पांच रन लेकर दो विकेट झटके. प्रशांत वीर को भी एक विकेट मिला.

