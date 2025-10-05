ETV Bharat / state

कोटा: हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से गिरी यूपी की छात्रा, अस्पताल में इलाज जारी

नीट छात्रा के हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से गिरकर गंभीर घायल होने का मामला सामने आया है. उसे आईसीयू में रखा है.

Borkheda Police Station, Kota
बोरखेड़ा पुलिस थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
कोटा: कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की तैयारी कर रही छात्रा के पांचवीं मंजिल से गिरकर गंभीर घायल होने का मामला सामने आया है. यह घटना बोरखेड़ा थाना इलाके में देवली अरब नया नोहरा लिंक रोड पर शनिवार रात की है. छात्रा को झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस और हॉस्टल संचालक की सूचना पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से परिजन कोटा पहुंच गए हैं.

बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि 17 वर्षीय छात्रा यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली है. प्रथम दृष्टया यह मामला हादसा नजर आ रहा है. इसमें सीढ़ी से पैर फिसलने पर छात्रा हॉस्टल के अंदर सीढ़ियों के पास जगह पर पांचवीं मंजिल से गिर गई. उसके सिर, हाथ, पैर और छाती में कई जगह पर चोटें है. हॉस्टल और कोचिंग मैनेजमेंट उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी भी पुलिस को अस्पताल में भर्ती करने के बाद दी थी. कोचिंग और हॉस्टल के दस्तावेज के अनुसार बालिका का जन्म जून 2008 का है. परिजनों को देर रात को सूचना दी. वे कोटा पहुंच गए. उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा.

4 महीने पहले लिया दाखिला: बालिका जिस हॉस्टल में रहती थी, उसे कोचिंग संस्थान ही संचालित कर रहा है. वह हॉस्टल विथ कोचिंग फैसिलिटी के तहत जून 2025 से पढ़ने यहां आई थी. उसकी रूममेट भी थी. थानाधिकारी भारद्वाज का कहना है कि जांच कर रहे हैं. घटना के संबंध में और तथ्य जुटाएंगे. नाबालिग 12वीं के बाद ड्रॉपर बैच की स्टूडेंट है. यह सामने आया कि घटना से पहले लड़की ने किसी से लंबी बातचीत की थी.

