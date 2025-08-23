ETV Bharat / state

आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़: 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया मारा गया; हत्या और लूट के कई मामले दर्ज - AZAMGARH ENCOUNTER

शंकर कनौजिया 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की हत्या की थी. 2024 में भी हत्या और लूट की.

आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़.
आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 9:57 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read

आजमगढ़: यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट और पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया के मुठभेड़ में मार गिराया है. हत्या और लूट के कई मामलों में वांछित शंकर कनौजिया और एसटीएफ की मुठभेड़ आजमगढ़ जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में हुई. इस दौरान अपराधी शंकर को पुलिस ने ढेर कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, 23 अगस्त को एसटीएफ को खबर मिली कि शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है. इस सूचना के बाद निरीक्षक पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने उसे जहानगंज थाना क्षेत्र में घेरने का प्रयास किया. गिरफ्तारी के दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.

आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली से शंकर कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया. टीम द्वारा उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ स्थल से 9 एमएम की कारबाइन, 9 एमएम पिस्टल, एक खुखरी और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है.

शंकर कनौजिया वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की हत्या कर फरार हो गया था. इसके बाद से वह लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल रहा. जुलाई 2024 में उसने महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली थी.

हत्या के बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था. इसी घटना के बाद उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि शंकर के आपराधिक इतिहास की जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में हिस्ट्रीशीटर बेटे ने पिता की गोली मार कर की हत्या, फरार

आजमगढ़: यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट और पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया के मुठभेड़ में मार गिराया है. हत्या और लूट के कई मामलों में वांछित शंकर कनौजिया और एसटीएफ की मुठभेड़ आजमगढ़ जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में हुई. इस दौरान अपराधी शंकर को पुलिस ने ढेर कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, 23 अगस्त को एसटीएफ को खबर मिली कि शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है. इस सूचना के बाद निरीक्षक पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने उसे जहानगंज थाना क्षेत्र में घेरने का प्रयास किया. गिरफ्तारी के दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.

आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली से शंकर कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया. टीम द्वारा उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ स्थल से 9 एमएम की कारबाइन, 9 एमएम पिस्टल, एक खुखरी और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है.

शंकर कनौजिया वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की हत्या कर फरार हो गया था. इसके बाद से वह लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल रहा. जुलाई 2024 में उसने महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली थी.

हत्या के बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था. इसी घटना के बाद उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि शंकर के आपराधिक इतिहास की जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में हिस्ट्रीशीटर बेटे ने पिता की गोली मार कर की हत्या, फरार

Last Updated : August 23, 2025 at 10:10 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AZAMGARH ENCOUNTER NEWS UPDATESUP STF KILLED SHANKAR KANOUJIAPOLICE ENCOUNTER IN AZAMGARH LATESTSHANKAR KANAUJIA BOUNTY RS 1 LAKHAZAMGARH ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.