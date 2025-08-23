आजमगढ़: यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट और पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया के मुठभेड़ में मार गिराया है. हत्या और लूट के कई मामलों में वांछित शंकर कनौजिया और एसटीएफ की मुठभेड़ आजमगढ़ जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में हुई. इस दौरान अपराधी शंकर को पुलिस ने ढेर कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, 23 अगस्त को एसटीएफ को खबर मिली कि शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है. इस सूचना के बाद निरीक्षक पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने उसे जहानगंज थाना क्षेत्र में घेरने का प्रयास किया. गिरफ्तारी के दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.

आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली से शंकर कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया. टीम द्वारा उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ स्थल से 9 एमएम की कारबाइन, 9 एमएम पिस्टल, एक खुखरी और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है.

शंकर कनौजिया वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की हत्या कर फरार हो गया था. इसके बाद से वह लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल रहा. जुलाई 2024 में उसने महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली थी.

हत्या के बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था. इसी घटना के बाद उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि शंकर के आपराधिक इतिहास की जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

