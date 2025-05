ETV Bharat / state

एक लाख का इनामिया बदमाश ज्ञानचंद्र पासी मुठभेड़ में ढेर; गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में था मोस्ट वांटेड - GYAN CHAND PASI DIED

ज्ञानचन्द्र पासी यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : May 21, 2025 at 9:28 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 9:57 PM IST

बाराबंकी: बुधवार को यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान गोंडा जिले के रहने वाले शातिर अपराधी ज्ञानचंद्र पासी को मार गिराया. ज्ञान चंद पासी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित कर रखा था. इसके ऊपर विभिन्न धाराओं में गोंडा, बहराइच और बाराबंकी जिले में विभिन्न धाराओं के 70 मुकदमे दर्ज हैं. गोंडा जिले के नए पुरवा मौजा राजापुर निवासी ज्ञानचन्द्र पासी बहुत ही शातिर था. वह गोंडा जिले के थाना उमरी बेगमगंज में इसी साल हुई एक हत्या के मामले में वांछित चल रहा था. बुधवार को रामनगर थाना क्षेत्र के चौकाघाट के नजदीक एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में ज्ञानचन्द्र पासी बुरी तरह जख्मी हो गया. उसे जिला अस्पताल लाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसटीएफ को उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक राइफल, 315 बोर और एक 12 बोर की बंदूक एवं भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई. इसी वर्ष 24/25 अप्रैल की रात एक घर मे डकैती के दौरान उसने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसी मामले में यह फरार चल रहा था और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख का इनाम घोषित कर रखा था.

