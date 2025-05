ETV Bharat / state

मॉडलिंग से मर्डर तक का सफर: यूपी STF ने बताई सुखप्रीत और गुरप्रीत की जुर्म की कहानी - TWO CONTRACT KILLERS ARRESTED

दो सुपारी कीलर को ग्रेटर नोएडा से किया गिरफ्तार ( Etv Bharat )

Published : May 25, 2025 at 12:11 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 12:20 PM IST

नोएडा: यूपी के नोएडा में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले दो बदमाशों को थाना सूरजपुर के घंटा गोल चक्कर से गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी नवी मुंबई के थाना एनआरआई सागरी में किए गए हत्या के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने के मुंबई पुलिस के अनुरोध पर किया है. यह हत्या 18 मई 5 लाख की सुपारी लेकर दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया था. थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब नवी मुंबई पुलिस द्वारा अपराधियों को ट्रांसिट डिमांड पर मुंबई ले जा रही है. यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में खड़े सुखप्रीत सिंह और गुरुप्रीत सिंह मॉडलिंग करने के लिए मुंबई गए थे, लेकिन इसी दौरान 5 लाख की सुपारी लेकर एक महिला की हत्या कर डाली. दो सुपारी कीलर को ग्रेटर नोएडा से किया गिरफ्तार (etv bharat)

