नाइजीरिया का इश्कबाज ठग, सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियों को प्यार में फंसाकर लूटता था; ऐसे खुली पोल - UP STF arrested Nigerian fraudster

लखनऊ: हिन्दुस्तानियों को प्रेम जाल में फंसा कर ठगी करने वाला नाइजीरियन ठग को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. नाइजीरिया के रहने वाले क्लीटस ओबैजी को दिल्ली के तिलक विहार से गिरफ्तार किया गया है. ठगने का जो तरीका इसने अपनाया वह वाकई हैरान और चौंका देने वाला है.



दरअसल, ये नाइजीरियन ठग सोशल मीडिया साइट पर अपनी फेक प्रोफाइल बनाता था. वह खुद को अमेरिकी और लंदन का रहने वाला बताकर हिंदुस्तानी लड़के-लड़कियों से दोस्ती करता. इसके बाद वह उन्हें अपने प्यार में फंसाता था, और उनके साथ ठगी करता था. बता दें कि यूपी एसटीएफ ने इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इसके खिलाफ लखनऊ के आगमबाग थाने में केस दर्ज हुआ था. अब यूपी एसटीएफ ने इसे जेल भेज दिया है.



यूपी एसटीएफ प्रभारी एसएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक ये नाइजीरियन ठग सोशल मीडिया पर विदेशी नागरिकों की फेक प्रोफाइल बनाकर हिंदुस्तानी लड़के-लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था. फिर, उसके बाद उन्हें गिफ्ट भेजने का झांसा देता था. गिफ्ट आने पर फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर महंगी गिफ्ट होने की बात बताता था. इसके बाद उनसे कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स जमा करने के नाम पर कई रुपये हड़प लेता था. डर की वजह से लड़के-लड़कियां इसे रुपये भी दे देते थे.



पीड़ित लड़की ने बताई थी पुलिस को आपबीती: दरअसल, मई 2023 में पहली बार यूपी एसटीएफ को इसके बारे में पता चला था. एक युवती ने यूपी एसटीएफ से शिकायत की थी. इसके बाद करोड़ों रुपये के पाउंड और महंगी ज्वेलरी के गिफ्ट भेजने की बात कही गई. कुछ दिन बाद कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल से पैकेट दिखाए गए, जिसमें कहा गया इसमें ज्वेलरी और महंगे गिफ्ट है. कस्टम चार्ज के तौर पर 25,900 रुपये जमा करने हैं. इसके बाद भी काफी पैसे ट्रांसफर कराए गए. यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही थी. इसी बीच एसटीएफ ने दिल्ली के तिलक विहार से नाइजीरियन नागरिक क्लीटस ओबैजी को गिरफ्तार कर लिया. बता दें, कि पूछताछ में सामने आया है कि अभी तक देश के कई लोगों के साथ इस गिरोह ने करोड़ों की ठगी की है.

