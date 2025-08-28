ETV Bharat / state

यूपी की 2 टीचरों का कमाल, सूने सरकारी स्कूलों में लाईं बहार, योगी सरकार हुई मुरीद - UP STATE TEACHER AWARD 2025

कहानी यूपी की दो सरकारी टीचरों की, योगी सरकार राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 से करेगी सम्मानित.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 9:01 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 9:25 AM IST

मिर्जापुर/ बाराबंकीः कहते हैं जब आप कुछ बदलने की ठान लेते हैं तो बदलाव जरूर आता है. ऐसा ही बदलाव लाईं है यूपी की दो सरकारी टीचर. इन्होंने सूने सरकारी स्कूलों में बच्चों की बहार ला दी. यहीं नहीं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव लाए उसे योगी सरकार भी सराह रही है. शायद यही वजह है कि इन दो टीचरों को इस बार योगी सरकार ने राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चुना है. इन दोनों टीचरों को योगी सरकार पांच सितंबर को सम्मानित करेगी. चलिए जानते हैं इन टीचरों के योगदान के बारे में.



मिर्जापुर की ये शिक्षिका चुनी गई पुरस्कार के लिएः राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए मिर्जापुर की शीला सिंह पटेल का भी चयन हुआ है. पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उन्हें सम्मानित करेंगे. शीला सिंह पटेल लालगंज विकासखंड के बसही कला प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका थीं. वर्तमान में वह सिटी ब्लाक के शाहपुरचौसा कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहीं हैं.

क्या योगदान दिया?: शीला सिंह ने अपने अथक प्रयासों से स्कूल में छात्र संख्या काफी बढ़वा दी है. इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों से संपर्क कर उन्हें अपने बच्चे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया. अभिभावकों को बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया. जब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने स्कूल में कान्वेंट की तर्ज पर पढ़ाई शुरू की. स्मार्ट क्लास के साथ कान्वेंट स्कूल की तर्ज पर वह बच्चों को शिक्षा देने लगी. यहीं नहीं उन्होंने स्कूल को चमकाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने स्कूल का रंग-रोगन भी कराया ताकि स्कूल कान्वेंट जैसी पढ़ाई के साथ ही वैसे लुक में भी दिखे. उनके इस प्रयास की बदौलत उन्हें इस बार के राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है.


कब कहां हुई नियुक्ति: शीला सिंह पटेल मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के जसोवर पहाड़ी की रहने वाली हैं. उनकी 2009 में नियुक्ति हुई थी. पहले शीला सिंह मिर्जापुर के सबसे पिछड़ा हलिया ब्लॉक में 2009 से 2015 तक पढ़ाया. इसके बाद 2015 से 2025 की जुलाई तक लालगंज ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय बसही कला में पढ़ाते हुए कई ऐसे काम किया जिसके चलते उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है. वर्तमान में शीला सिंह पटेल सिटी ब्लॉक के शाहपुर चौसा कंपोजिट विद्यालय में पढ़ा रहीं हैं.

तकनीक की माहिर टीचर का कमाल: बाराबंकी के बंकी ब्लॉक के कम्पोजिट विद्यालय मनेरा में तैनात लक्ष्मी सिंह को इस बार राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है. 2023-24 में उन्हें आईसीटी यानी इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पुरस्कार भी मिल चुका है. लक्ष्मी सिंह वोटर जागरूकता अभियान के तहत यूथ आइकॉन भी रह चुकी हैं.

क्या उपलब्धियां जुड़ीः स्मार्ट क्लास के जरिये इन्होंने बच्चों को न केवल स्मार्ट बनाया बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाई. इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि साल 2021 से 2025 तक इनके स्कूल के 08 बच्चों ने राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर डाली. फरवरी 2009 में जिले के पूरेड़लई ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सुरौली से उन्होंने बतौर सहायक अध्यापिका शिक्षण कार्य शुरू किया.

...जब खंडहर स्कूल देख हैरान हुई थीः जुलाई 2011 में उनका स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय मनेरा में हो गया. लक्ष्मी सिंह जब मनेरा स्कूल पहुंची तो इन्हें बड़ी हैरानी हुई. दरअसल यहां का स्कूल खण्डहर था. स्कूल में बच्चे भी केवल 90 थे. जल्द ही इन्हें स्कूल की पूरी जिम्मेदारी मिल गई और यह प्रधानाध्यापिका हो गई. उसके बाद इन्होंने जी-तोड़ मेहनत की और घर-घर जाकर नामांकन बढ़वाया. आज स्कूल में 321 बच्चे हैं.

स्कूल में बनवाई बाउंड्रीवालः स्कूल में बाउंड्रीवाल नही थी लिहाजा कुछ अपने वेतन से और कुछ और लोगों से इकट्ठा कर साल 2013 में बाउंड्रीवाल बनवा डाली. शुरुआत से ही क्रिएटिव नेचर वाली लक्ष्मी सिंह ने बच्चों को हाईटेक शिक्षा के लिए प्रेरित किया. साल 2014 में उनका प्रमोशन हुआ और यह प्रधानाध्यापिका हो गई. इन्होंने अपने स्कूल में स्मार्ट क्लासेस शुरू कर दी.


खुद के लैपटॉप से पढ़ाना शुरू कियाः उन्होंने खुद का लैपटॉप खरीदा और बच्चों को सिलेबस के अलावा रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की जानकारी देने लगीं लेकिन अभी यह पूरी तरह से संतुष्ट नही थीं.यही वह वक्त था जब परिषदीय स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का कॉन्सेप्ट आया. मौका अच्छा था लिहाजा उन्होंने साल 2018 में अपने स्कूल का चयन इंग्लिश मीडियम श्रेणी में करवा लिया. इस दौरान उन्होंने अपने प्रयासों से 54 सेट फर्नीचर जिसमे बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क का प्रबंध कराया.

यूथ आइकॉन बनाई गई: साल 2021 में इनका विद्यालय कम्पोजिट हो गया तो यह एक बार फिर सहायक अध्यापिका हो गई लेकिन इनका पूरा फोकस बच्चों को नई नई तकनीकों के साथ शिक्षा पर रहा. उन्हें साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने इन्हें यूथ आइकॉन बनाया था.

पति शासकीय अधिवक्ता हैंः उन्हें मिशन शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है. लक्ष्मी सिंह के पति पीयूष कुमार सिंह हाईकोर्ट लखनऊ में अपर शासकीय अधिवक्ता हैं. इनके एक सात वर्षीय बेटी अविका सिंह है. लक्ष्मी सिंह बताती हैं कि घर परिवार में पढ़ाई का माहौल है लिहाजा उन्हें शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा हमेशा रहा. उनका कहना है कि आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हो चुका है, अब शुरुआत से ही जब बच्चों में तकनीक और इंफ्रार्मेटिव ज्ञान दिया जाना जरूरी है. इनका कहना है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक नवाचार के जरिये बच्चों को उस तरह का बना सकते हैं जिसके लिए लोग कान्वेंट स्कूलों की ओर भागते हैं.




