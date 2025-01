ETV Bharat / state

यूपी के राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी; जनवरी में फिर बढ़ेगा वेतन, 3 % लागू होगा DA, 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट - DA OF UP EMPLOYEES WILL INCREASE

यूपी के राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 2 hours ago

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनरों को तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) जनवरी से दिया जाएगा. इसके साथ ही दो लाख की संख्या में कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट भी लगेगा. जिन कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं होता, उनको जनवरी में मिलेगा. इस तरह से 2 लाख कर्मचारियों को 6% और बचे हुए सभी कर्मचारियों को 3% वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. जनवरी में यह प्रक्रिया शुरू होगी और फरवरी के वेतन में जुड़कर बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा. कार्मिक और वित्त विभाग में इसकी तैयारी शुरू की है. इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा. कर्मचारियों के वेतन में ऐसे होगा इजाफा: जनवरी का महीना उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खास होने जा रहा है. इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी का किया जा रहा. केंद्र का आदेश होते ही उत्तर प्रदेश में भी आदेश कर दिया जाएगा. इस बार दो तरह का इंक्रीमेंट मिलेगा. पहले तो DA बढ़ोतरी का इंक्रीमेंट होगा जो कि 3% होगा. फिलहाल वेतन के सापेक्ष 51% महंगाई भत्ता दिया जाता है. तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद यह 56% हो जाएगा. सभी कर्मचारियों को यह मिलेगा. इसके अतिरिक्त राज्य के लगभग 25% ऐसे कर्मचारी, जिनको जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उन्हें जनवरी में 3% अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा. इस तरह से उनके वेतन की बढ़ोतरी लगभग 6% हो जाएगी. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि जनवरी माह में वेतन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी. कर्मचारी संगठनों से जो सरकार की बात हुई है, उसके मुताबिक सरकार इस संबंध में जल्द ही कदम उठाएगी.