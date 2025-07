ETV Bharat / state

सोनभद्र में ट्यूमर का इलाज कराने आई महिला की ऑपरेशन थिएटर में मौत, 2 डॉक्टरों समेत 3 पर FIR दर्ज - WOMAN CAME FOR TUMOR TREATMENT DIES

सोनभद्र में ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : July 16, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 11:09 AM IST

सोनभद्र : सोनभद्र के छपका स्थित पंचशील हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन कराने पहुंची एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की. सोनभद्र के अस्पताल में जमकर हंगामा (Video Credit; ETV Bharat) परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों और डाक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई. घटना के बाद रॉबर्टसगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया. मामले में पुलिस ने परिजनों को FIR दर्ज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन शांत हुए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

हास्पिटल में हंगामा (Photo Credit; ETV Bharat) यह है पूरा मामला : जानकारी के मुताबिक वर्तमान में सोनभद्र के छपका में रह रही महिला इंदु (34) साल पत्नी अरविंद निवासी मड़िहान, जिला मिर्जापुर, पेट में दर्द के इलाज के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे पंचशील अस्पताल पहुंचीं. अस्पताल कर्मियों ने महिला की जांच के बाद उसके पेट में ट्यूमर बताया और मंगलवार शाम 4 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया, काफी देर होने के बाद भी महिला ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आई. परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप (Photo Credit; ETV Bharat) इस पर परिजनों ने डॉक्टर से पूछताछ की. डाक्टर ने महिला की हालत बिगड़ने की बात कहकर उसे वाराणसी रेफर करने की बात कही. परिजनों को जब शक हुआ तो देर रात जबरन ऑपरेशन थिएटर में घुस गए, उन्होंने महिला को मृत पाया. महिला की मौत की सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल में ही हंगामा करने लगे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया. इधर परिजनों के हंगामा शुरू करते ही अस्पताल के कर्मचारी और डाक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए. अस्पताल में महिला की मौत और हंगामा की सूचना मिलने पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर सीओ सिटी चारु द्विवेदी रॉबर्टसन कोतवाल गोपाल जी गुप्ता पहुंच गए. उन्होंने ने बताया कि मामले में परिजनों के तहरीर पर 2 डाक्टरों और अस्पताल के एक स्टाफ सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. उचित कार्रवाई की जा रही है.

